Partito in Pole Position, in testa alla gara per 81 giri su 90, autore del giro veloce e, infine, primo a tagliare il traguardo: Palou continua a dettare legge in IndyCar e a Barber, sede del GP dell'Alabama, non lascia spazio ad altri, dominando e ottenendo il terzo successo su quattro gare, il 14° della carriera. Implacabile lo spagnolo di Chip Ganassi Racing, capace di intascare tutti i 54 punti disponibili inscenando la prima vera fuga in classifica piloti al termine di una gara in cui ha ceduto il comando solo in occasione dei tre pit stop, dimostrandosi inattacabile in qualsiasi momento e con ogni mescola di gomme. Alle sue spalle si sono alternati prima Scott McLaughlin, poi Colton Herta e infine Christian Lundgaard, quest'ultimo autore di una convincente strategia che lo ha portato dal 7° al 2° posto, restando però ben lontano da un Palou senza rivali. Al terzo podio consecutivo di Lundgaard, sempre più riferimento in casa Arrow McLaren, si aggiunge il primo stagionale di McLaughlin, pressante nei confronti di Palou fino al primo pit stop, momento in cui Herta è riuscito a scavalcare il neozelandese del Team Penske. Successivamente, però, le cose per Herta non sono andate per il meglio: in occasione della seconda sosta il californiano ha "stallato" e, perdendo tempo per riaccendere il motore, è sceso dal 2° all’8° posto, recuperando una posizione nell’ultimo stint grazie al sorpasso su Alexander Rossi, 8°.