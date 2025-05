Alex Palou ha trionfato ancora. Per la terza volta in questa stagione il pilota del team Ganassi ha centrato la vittoria. Lo spagnolo non sembra aver rivali e continua, indisturbato, la caccia al quarto titolo. Eppure, un rivale Palou ce l'ha: l'ovale

Alex Palou sembra essere senza rivali dopo il successo al GP dell'Alabama sul difficile circuito del Barber Motorsport. È lui il punto di riferimento di questa Indy Moderna, del campionato delle monoposto a stelle e strisce, che ha cambiato fisionomia. Anzi il tre volte campione della Indy è stato uno dei protagonisti di questo epocale cambiamento delle gare di monoposto statunitensi. Prima si guidava alla vecchia maniera, di forza, di potenza, di traverso. Oggi, anche grazie alla sua nuova guida, le "telaiate" Dallara si portano in pista con più calma, ragionando di più, risparmiando tanto pneumatici e propulsori. Alex è stato forse il primo a rendersi conto che con il motore ibrido bisognava gestire meglio e ottimizzare questa macchina e così ne è stato l'artefice e il vero protagonista. Quest'anno con tre successi su quattro gare disputate, ha preso il largo e nessuno sembrerebbe resistergli. Questa poi è la settimana che porta al GP di Indianapolis e alla Indy 500, la gara clou di questo campionato. La chiamano la gara più veloce del Mondo, la gara che ti cambia la vita, la gara (l'unica) che invece dello Champagne o dello Spumante, vuole sul podio un bicchiere di latte. Un latte che devi scegliere dichiarando i tuoi gusti, prima dell'inizio della gara; può essere intero, scremato parzialmente scremato, di vacca, di capra e di tanti altri tipi. La tradizione (e anche il riconoscimento) lo vuole, in quanto il circuito costruito agli inizi del secolo scorso, occupava gli intonsi campi d'erba che calpestavano i pascoli. E Alex Palou, quel latte, paradossalmente non l'ha mai bevuto, anzi a dire il vero non ha neanche mai vinto una gara su un ovale. Paradosso, sì, lui che ha centrato ben tre campionati e vinto 14 gare, ma mai nessuna sui tipici ovali americani. Insomma, un fiore che manca all'occhiello dello spagnolo, per vari e più disparati motivi, ma che con lo stato di grazie attuale del pilota di Ganassi, potrebbe proprio fiorire sul tracciato e durante la gara più importante. Insomma, pur non essendo il favorito dati e statistiche alla mano, Alex è il pilota maggiormente accreditato al successo. Sarebbe la sua prima vittoria su un ovale proprio ad Indianapolis. Beh a lui la vita è già cambiata, ma cambierebbe ancor di più mettendosi in tasca questo roboante successo.