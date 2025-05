Un incidente catastrofico nella gara Supersport del Bsb a Oulton Park ha provocato la morte di due piloti, Owen Jenner e Shane Richardson. La serie britannica è tra le più famose e prestigiose del mondo in ambito Superbike, e il round di Oulton Park era il primo del campionato. Ma alla prima curva della gara Supersport una caduta multipla ha coinvolto undici piloti, con almeno una moto andata in fiamme.

L'organizzazione ha immediatamente sospeso la corsa e cancellato l'evento, ma purtroppo dopo l'intervento dei medici è stato comunicato che due degli undici piloti coinvolti nell'incidente sono morti. Il 21enne Owen Jenner, britannico, puntava in alto dopo aver vinto il titolo nella classe Gp2 nel 2024 con 18 vittorie in 22 gare. Il 29enne neozelandese Shane Richardson aveva chiuso al nono posto il campionato Supersport 2024 e voleva ottenere risultati di vertice per quest'anno. Il 47enne Tom Tunstall ha riportato ferite molto gravi all'addome e alla schiena, mentre gli altri piloti coinvolti sono usciti illesi o con ferite non gravi.