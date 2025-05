Maggio significa Indianapolis per la IndyCar: manca sempre meno infatti alla mitica 500 Miglia. La gara più veloce al mondo sta per arrivare, con il suo spettacolo coreografico, prima e durante la gara, e le sue solide tradizioni e usanze INDYCAR, A INDIANAPOLIS ROAD COURSE PALOU CALA IL POKER

Ormai ci siamo questa per la Indycar è la settimana più importante in assoluto. Quella che porta alla settimana "sacra" della 500 Miglia di Indianapolis. La gara più veloce al Mondo; quella più massacrante del Pianeta per macchine, motori e piloti. La gara che una volta vinta, ti cambia completamente la vita. La gara che conserva e nasconde una miriade di piccoli e grandi segreti. La gara che ti porta nell'Olimpo dei migliori, ma che per vincerla devi veramente sfoderare gli artigli e lo devi fare fino all'ultimo metro del famoso rettilineo che ti porta in Paradiso. Lo sa bene J.R. Hildebrand che nel 2011 quando ormai aveva le labbra sporche di latte (si beve latte non Champagne o Spumante sul podio), fece l'ultima curva, perse il controllo e si schiantò a pochissimi metri dall'arrivo, tant’è che Dan Weldon che lo seguiva, vinse con il rottame della monoposto di Hildebrand che tagliava in seconda posizione il traguardo. La beffa più beffa che non si puo'.

Cosa c'entra il latte con la 500 Miglia Ma la 500 Miglia è anche questo. Così come a differenza di qualsiasi altro Trofeo, il Borg-Warner Trophy, viene innaffiato col latte. Latte che ogni pilota prima della gara sceglie e che gli verrà messo in mano in caso di vittoria, ovvero, latte di vacca, capra, intero, pastorizzato, scremato, parzialmente scremato, filtrato… insomma quello che più aggrada. Poi sul trofeo, viene incollata la faccina del pilota (in fusione d’argento) seduta stante e in passato anche il montepremi in dollari, copriva interamente con bigliettoni da 100 dollari, pilota, monoposto ecc. Esiste una foto di Emerson Fittipaldi sul rettilineo d'arrivo, che ci racconta quanti soldi avesse guadagnato con quella gara, per ben due volte completamente coperto di dollari.

