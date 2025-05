È tempo di qualifiche a Indianapolis, teatro della 109^ edizione della mitica 500 Miglia. Domenica si deciderà chi non correrà la Indy500 e chi partirà in pole position: tutto in diretta su Sky Sport F1 dalle ore 22:00, in streaming anche su NOW

La 500 Miglia di Indianapolis è sempre più vicina e, con la 109^ edizione ormai alle porte, nel mitico ovale si inizia a fare sul serio. Ma prima della partenza della corsa più veloce al mondo, al via domenica 25 maggio alle 18:30 , squadre e piloti si scaldano per prepararsi al meglio alle Qualifiche, i n diretta su Sky Sport F1 alle ore 22:00 di domenica 18 maggio . I 34 protagonisti sono impegnati nelle prove cercando il miglior feeling possibile a 370 km/h di media, nel tentativo di posizionarsi quanto più avanti in griglia e, per chi è più indietro, di qualificarsi alla gara. Come da tradizione, infatti, non tutti gli iscritti correranno la 500 Miglia di Indianapolis, evento che prevede un tetto massimo di 33 auto in gara: ciò significa che uno dei 34 piloti sarà escluso dall'evento più importante dell'anno.

Indy500: il format delle qualifiche

La sessione di Qualifiche che andrà in diretta su Sky Sport F1 questa domenica sarà strutturata su un format specifico. Al termine delle prove ufficiali del sabato verranno definite le posizioni dalla 13^ alla 30^, isolando i primi 12 e gli ultimi 4 della classifica. Dopodiché, domenica alle ore 22:00 partirà la Fast12, turno dopo il quale i primi 6 piloti avanzeranno alla fase successiva (Fast6) e, al contempo, si stabiliranno le posizioni dalla 7^ alla 12^. Tra la Fast12 e la Fast6 avrà luogo la Last Chance Qualifying, che all'atto pratico rappresenterà l'ultima occasione per qualificarsi alla Indy500. A partecipare alla Last Chance saranno quei piloti che nelle qualifiche del sabato si saranno piazzati tra il 30° ed il 34° posto, dovendosi giocare così l'ultima possibilità per partecipare alla gara. Chi chiuderà la sessione in ultima posizione non potrà correre la corsa. Una volta archiviata anche la Last Chance Qualifying toccherà alla Fast6, dove i migliori 6 della Fast12 si contenderanno la Pole Position della 500 Miglia di Indianapolis, traguardo che consegnerà al Poleman gloria e ben 12 punti in classifica.

In ognuno dei turni appena descritti tutti i piloti scenderanno in pista per quattro giri, dopo i quali verrà estratta la media oraria per definire le posizioni in classifica. Nella Fast12 e nella Fast6 sarà disponibile un solo tentativo a testa, mentre nella Last Chance Qualifying i piloti avranno la possibilità di tornare in pista più volte, cancellando però il tentativo precedente nella speranza che le temperature dei motori (altissime in configurazione qualifica) non diventino proibitive.