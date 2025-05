Superbike a Most, Gara 1: Razgatlioglu torna a vincere, Bulega e Petrucci sul podio

Razgatlioglu fa sua Gara 1 dopo la pole position, nona vittoria per lui a Most. Bulega e Petrucci completano il podio, Bautista 5º in rimonta. Out Locatelli. Domani la Superpole race, ore 11, e gara 2, ore 14, saranno in diretta su Sky Sport MotoGP

Toprak Razgatlioglu detta legge nel sabato di Superbike a Most, quinto round stagionale. Su una pista da sempre amica, il turco ha sbaragliato la concorrenza conquistando la pole position (nonostante la cancellazione del miglior giro, 1'29"799) e facendo sua Gara 1 nel pomeriggio. La buona partenza di uno stoico Nicolò Bulega non è bastata per arginare il campione in carica, che dopo i primi giri ha ripreso il comando e ha costruito il margine per la vittoria.

Duello Bulega-Razgatlioglu per il mondiale

Razgatlioglu coglie così il quinto successo dell'anno, il nono a Most e il sessantaduesimo in carriera in Superbike (a meno uno da Alvaro Bautista per il secondo posto nell'albo d'oro). Bulega ha fatto comunque una grande gara, "mollando" un po' nel finale per l'affaticamento fisico dovuto alla caduta nelle libere. Dietro di lui Danilo Petrucci, ottimo terzo in solitaria e migliore tra i piloti dei team indipendenti.