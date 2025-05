Masià batte Oncu e fa sua Gara 1 di Supersport a Most. A podio Mahias, Manzi scivola mentre è in testa. In Supersport 300 Garcia batte Salvador al fotofinish, 5° Vannucci

Nell'albo d'oro dei vincitori nel mondiale Supersport si iscrive un nuovo nome: Jaume Masià conquista il primo successo nella middle class in Gara 1 a Most , concretizzando la crescita già vista a Cremona. Nonostante la partenza dalla quindicesima posizione e i pochi chilometri sull'asciutto fatti sul tracciato ceco, l'ex campione del mondo Moto3 ha condotto una gara perfetta , rimontando fino alla zona podio. Alla penultima curva è arrivato il sorpasso decisivo con una grande staccata su Can Oncu, incapace di rispondere. A completare l'en plein c'è il giro veloce, che garantisce a Masià la partenza dalla pole position per gara due.

Positivo risultato per Bo Bedsneyder: è ottavo

Il secondo posto dà comunque a Oncu punti pesanti per la classifica generale, ancora più importanti considerando il doppio zero del weekend scorso. Al terzo posto è giunto Lucas Mahias, autore della pole e molto veloce fino a cinque giri dalla fine, quando la sua gomma posteriore ha detto basta. Quarta posizione per Marcel Schrotter davanti ad Aldi Satya Mahendra; bene anche Corentin Perolari sesto, bravo a passare Philipp Oettl. L'ottava piazza di Bo Bedsneyder è molto positiva considerando lo start dalla ventitreesima casella dello schieramento, soprattutto in virtù dello zero di Stefano Manzi (dovuto a una scivolata mentre comandava la corsa). In zona punti anche gli italiani Leonardo Taccini (tredicesimo) e Raffaele De Rosa (quindicesimo), che porta il primo punto iridato alla QJ Motor.