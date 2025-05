Supersport a Most, Gara 2: Oncu e Buis tornano a vincere

Oncu imprendibile in Gara 2 di Supersport a Most, podio inedito con Mahias e Oettl. Manzi 6º, giù Masià. In Supersport 300 vince Buis

Can Oncu completa un weekend a punteggio quasi pieno cogliendo la vittoria in Gara 2 di Supersport a Most. Dopo il secondo posto del sabato, il pilota di Evan Bros è stato consistente per tutti i diciannove giri previsti, dimostrandosi abile in frenata e nella gestione della gomma. Per Oncu è un ottima ripresa dopo la debacle di Cremona, con la classifica mondiale che torna a sorridergli per posizioni importanti.

Anche Lucas Mahias lascia Most senza rimpianti. Il secondo posto di Gara 2 è arrivato con un gran ritmo negli ultimi giri, proprio ciò che gli era mancato nella prima corsa. Dietro di lui, Philipp Oettl torna finalmente a ruggire conquistando il primo podio dell'anno con la Ducati di Feel Racing. Giù dal podio altre due Panigale, quelle di Marcel Schroetter e Valentin Debise, mentre Stefano Manzi è calato nel finale e deve accontentarsi della sesta piazza.