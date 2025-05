Terminato il round olandese (corso a Zandvoort) del GT World Challenge, valido per la coppa sprint. In Gara 1 la vittoria va alla Porsche Rutronik #96, mentre una magia strategica regala al team WRT il successo in Gara 2 con la BMW #32. Indietro gli italiani dopo un inizio da protagonisti. Prossimo round a Monza, nel fine settimana dal 30 maggio al 1° giugno GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Concluso anche il terzo round del GT World Challenge Europe. In Olanda è andata infatti andata in scena la seconda tappa della coppa sprint con due gare ricche di colpi di scena. Trionfa la Porsche #96 del Rutronik Racing con Niederhauser e Muller, dopo una prestazione perfetta in gara 1. I piloti della "regina di Stoccarda" infatti hanno fatto valere i loro punti forti, come la trazione in uscita di curva e la gestione di condizioni al limite, in un tracciato che presentava grossi problemi di grip dopo il freddo, la pioggia e la tantissima sabbia all'interno. Ne ha fatto le spese infatti la Ferrari #51 di Alessio Rovera che durante la lotta con la Porsche guidata da Riccardo Feller, ha perso l'anteriore in ingresso colpendo la vettura tedesca sulla fiancata e costringendo entrambe al ritiro. Uno zero pesante in vista della classifica. Gilles Magnus e Paul Evrard hanno vinto la classe Gold mentre la Silver ha visto Perez Companc e Alex Aka primi sul traguardo. Buss e Mardini hanno invece portato a casa il gradino più alto del podio nella classe Bronze.



In Gara 2 una magia di WRT con la BMW #32 Gara 2 è stata un discorso completamente diverso grazie anche alle condizioni meteo che hanno reso il tracciato molto migliorato in termini di grip. Dopo una qualifica tutta Italiana nella mattinata che ha visto 3 Ferrari ed una Lamborghini nelle prime 4 posizioni, la gara è stata poi caratterizzata da sorpassi complicati e tanta strategia al box da parte dei team. E di fatti, come spesso abbiamo visto, il WRT ha spedito la #32 fuori dal box, dopo un pit stop pazzesco, in prima piazza dalla sesta posizione. L'ennesima magia di un team che continua a stupire in termini di gestione delle strategie e che regala una vittoria alla sua BMW #32, guidata perfettamente da Van Der Linde e Weerts, in un circuito che sembrava non essere fatto, sulla carta, per esaltare le caratteristiche della vettura di Monaco di Baviera. Lecertua e Klymenko, dopo una gara difensiva spaventosa, vincono la classe Silver e portano a casa anche il secondo posto Overall della gara con l'Audi R8 #26 del Saintloc Racing. Thierry Vermulen e Chris Lulham portano a casa la vittoria di classe Gold ma con grande rammarico dopo essere stati penalizzati di 10" quando erano in lotta con l’altra vettura dell'Emil Frey Racing per la prima posizione assoluta della classifica generale. Dennis Marschall e Dustin Blattner vincono invece la Bronze Cup.