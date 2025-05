GTWC Europe, round 4 a Monza: secondo appuntamento endurance

Il GT World Challenge Europe arriva in Italia e lo fa con la seconda tappa endurance della stagione: è il 'Tempio della velocità' ad ospitare una gara di durata del campionato GT più competitivo del mondo: le 3 ore previste per la gara di domenica saranno un round fondamentale per chi vuole cercare di ambire al titolo, ma soprattutto per arrivare a alla 24h di Spa nel migliore dei modi. Domenica live su Sky Sport Arena e appuntamento anche con la Lamborghini Super Trofeo

Finalmente il GT World Challenge Europe arriva in Italia e lo fa con la seconda tappa endurance della stagione. Dopo il 'Paul Ricard' con la sua 1000 km innaugurale, è il 'Tempio della velocità' di Monza ad ospitare una gara di durata del campionato GT più competitivo del mondo. Le 3 ore previste per la gara di domenica saranno un round fondamentale per chi vuole cercare di ambire alla vittoria finale del titolo, ma soprattutto per arrivare a alla 24 ore di Spa, prevista a fine mese, nel migliore dei modi.

Nella prima gara della stagione è stata la BMW M4 GT3 Evo #32 del WRT a conquistare la vittoria davanti alle due Porsche del Rutronik e dello Schumacher CLRT, dimostrando una grande gestione gara e portando a casa la vittoria grazie ad una strepitosa rimonta. Come da caratteristica del campionato, però, ogni gara fa storia a sé e le carte in tavola possono cambiare totalmente trovando imprevedibilità su ogni circuito nella ricerca dei valori di ogni vettura. Nella giornata di venerdì, tra foto di rito, briefing e interviste pre week end, sono andate in scena due sessioni di test utili a limare ancor di più le differenze tra le vetture, permettendo ai team di trovare il miglior set-up prendendo ancor più confidenza col nuovo asfalto e layout del circuito brianzolo, un tracciato ristrutturato nel 2024 in occasione del GP di Italia di F1.



Tanti gli italiani chiamati a stupire nella gara di casa: Marciello su BMW Rowe #98, Mattia Drudi su Aston Martin ComToYou #007, Alessio Rovera ed Alessandro Pier Guidi sulla Ferrari 296 GT3 #51 dell’AF Corse Francorchamps Motors, Mirko Bortolotti sulla Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 #63 del GRT, Alberto Di Folco sull’Audi R8 GT3 Evo 2 #99 del Tresor Attempto Racing, Matteo Cairoli sulla Mercede AMG GT3 EVO #48 del Mann-Filter Racing, Eliseo Donno, Antonio Fuoco ed anche Arthur Leclerc (Fratello di Charles) anche loro sulla Ferrari di AF Corse Francorchamps Motors ma nell’equipaggio #50, sono solo alcuni dei piloti tricolore presenti in pista.