Tra scandali e punti interrogativi, quella che sembrava una squadra inarrestabile, in IndyCar ma non solo, si è fermata, e con lei ora in difficoltà sembra essere anche il suo fondatore, il "Capitano" Roger Penske. Serve un riscatto immediato, in vista di un futuro ancora tutto da scrivere

Roger Penske è un simbolo a stelle e strisce: è il "Capitano", l'uomo che ha vinto più 500 Miglia di Indianapolis che chiunque altro, ben 19. Si tratta di un personaggio che si è fatto dal nulla, che ha iniziato a pilotare le macchine da gara, che poi è passato a vendere le stesse macchine e quelle stradali creando un piccolo impero che si è ulteriormente ingigantito quando ha raggiunto delle onorificenze che mai nessuno prima poteva vantare. E' stato presidente di grandi aziende americane, facendone anche il loro prestigio. E' stato il presidente del Super Bowl XL, ovvero la quarantesima edizione della finale vinta dai Pittsburgh Steelers. Nel 2020 ha ufficializzato l'acquisto del campionato IndyCar, ma soprattutto del circuito di Indy. Oltre ad essere stato uno sportivo di livello, come pilota (ha corso in F1) e non solo, si è imposto all'attenzione come un vero e proprio businessman in grado di costruire un vero e proprio impero economico. Il suo patrimonio personale è ineguagliabile.