Lutto nel mondo del rally: a soli 21 anni il campione italiano jr 2024 Matteo Doretto è morto nel corso del test pre gara del Rally di Polonia. In ospedale e in buone condizioni il co-pilota Samuele Pellegrino

Dramma nel mondo del motorsport. A seguito di un'uscita di strada nel corso dei test pre gara del Rally di Polonia è morto a 21 anni Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024 di rally. Come riporta l'agenzia Ansa, a confermare la notizia è stato il portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn, Grzegorz Różański. La Peugeot 208 Rally4 del pilota nato a Pordenone è finita fuori strada a Elganowo ed è finita contro un albero. Buone notizie invece per Samuele Pellegrino, co-pilota di Doretto, che è invece in ospedale e in buone condizioni.