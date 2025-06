Supersport a Misano: Oncu vince Gara 2, Fernandez svetta nella 300 al photofinish

Gara 2 di Supersport a Misano va ad Oncu, con Masià e Debise sul podio; Manzi scivola mentre è in testa. Photofinish in Supersport 300, a spuntarla è Fernandez davanti a Garcia e Salvador LO SPECIALE SBK

Con Gara 2 di domenica va in archivio anche il weekend di Misano delle categorie Supersport. Nella middle class la gara è stata caratterizzata dal colpo di scena della caduta di Stefano Manzi, vincitore ieri e scivolato alla curva Misano 2 mentre si trovava in testa alla corsa. Il grande cuscinetto di punti in classifica gli consente di restare serenamente al comando, ma alle sue spalle spunta un nome nuovo: è Can Oncu, vincitore con una gara veloce e concreta.

Quarto successo stagionale per Oncu Il turco del team Evan Bros ha contenuto gli attacchi delle Ducati di Jaume Masià e Valentin Debise, conquistando il quarto successo in stagione. Masia si conferma protagonista costante, mentre Debise regala una soddisfazione al team italiano Renzi Corse; a completare il filotto di Ducati Panigale V2 è stato Philipp Oettl, in una delle sue migliori gare dell'anno. Brillano poi le stelle di Jeremy Alcoba e Roberto Garcia, quinto e sesto davanti a Mattia Casadei su MV Agusta. Bo Bendsneyder ha terminato ottavo, seguito dagli italiani Federico Caricasulo e Leonardo Taccini. Punti anche per Niccolò Antonelli, sedicesimo.