Speriamo di vedere grandi cose anche dai nostri, soprattutto da Andrea Bonacorsi con la Fantic , a un soffio dal podio dello scorso GP in Lettonia. Ci aspettiamo una rinascita anche da Mattia Guadagnini e Alberto Forato che hanno approfittato della settimana di stop per risistemare i loro acciacchi psicologici e fisici.

E domenica ci sono tutti i presupposti per vedere un altro grande confronto. Si rinnoverà la sfida tra i due pretendenti al titolo mondiale Romain Febvre e Lucas Coenen , con la possibilissima incursione di Jeffrey Herlings , vincitore degli ultimi due GP. Difficile fare una previsione, quel tipo di tracciato mette tutti e tre i piloti sullo stesso piano per tipologia di fondo e caratteristiche. Quella inglese è anche una delle poche piste che agevola i sorpassi e questo potrebbe essere un buon viatico per Febvre, solitamente non velocissimo al via.

Tony Cairoli torna in gara

Ma l'Italia del motocross, anzi in realtà tutto il mondo, sarà catturata dalla presenza di Tony Cairoli che correrà il GP in sella alla Ducati Desmo450 MX come wild card. Cairoli ha espresso la volontà di essere al via di questo GP da diverso tempo, sia per il fascino di questa gara, sia come preparazione alla partecipazione di alcune gare del Pro Motocross, cioè il campionato americano di motocross outdoor che si corre in estate. Pare infatti che Cairoli sarà al via di alcuni eventi oltreoceano per veicolare il debutto di Ducati anche nel cross statunitense.

Per Cairoli sarà il secondo GP corso in questa stagione, dopo quello in Trentino dello scorso aprile. Quella volta, però, Tony era stato chiamato a sostituire l'infortunato Guadagnini all'ultimo momento ed era arrivato a Pietramurata non al massimo della forma. Quella inglese è invece una gara minuziosamente preparata dal nove volte campione del mondo, che con un po' di fortuna potrebbe anche regalarci l'ennesima gioia sportiva.