In Gran Bretagna, al 12esimo appuntamento con il Mondiale di MXGP 2025, Glenn Coldenhoff ha regalato la prima storica vittoria di manche per Fantic. Dopo il trionfo in Gara 1, 'The Hoff' si è preso la 5^ posizione in Gara 2 concludendo con il terzo posto di giornata. La seconda manche è andata invece a Romain Febvre (Kawasaki). Grande ritorno per Tony Cairoli su Ducati, 7° al termine del round inglese. Ora la pausa estiva di tre settimane: la MXGP tornerà in scena in Finlandia a Kymi Ring

Glenn Coldenhoff, nella prima manche del GP di Gran Bretagna, ha regalato la prima storica vittoria per il marchio veneto Fantic Factory Racing MXGP. Alle sue spalle Lucas Coenen (KTM) e il leader della classifica mondiale Romain Febvre (Kawasaki) . Dopo il trionfo in una gara di qualifica ad Arnhem 2024 e il doppio podio conquistato proprio all'inizio di questa stagione straordinaria a Cózar (insieme al compagno di squadra Andrea Bonacorsi), è arrivata anche questa memorabile vittoria per Fantic. 'The Hoff' ha costruito la sua gara a partire da un'ottima qualifica nel sabato inglese, chiudendo in terza posizione. Al via di Gara-1 , è subito salito in seconda piazza per poi approfittare dell'errore di Lucas Coenen per prendere il comando fino alla bandiera a scacchi. Queste le parole del crossista Fantic al termine della giornata: "È stato un ottimo weekend! Mi sono sentito bene, la moto andava alla grande e ho potuto lottare di nuovo con i migliori – e sono anche riuscito a vincere una manche! Tornare alla vittoria dopo tanto tempo significa molto per me , ed è una grande soddisfazione anche per Fantic . Hanno fatto un ottimo lavoro e i risultati lo dimostrano".

Gara 2 e Gran Premio a Febvre: Coenen insegue

Le premesse erano ottime anche per Gara 2, ma Coldenhoff non è riuscito a ripetere la partenza perfetta e si è ritrovato in quinta posizione. Al termine della giornata, il crossista del team veneto ha conquistato però il terzo gradino del podio (1° posto nella prima manche e 5° posto nella seconda). "Ero fiducioso anche per Gara 2, ma purtroppo non sono partito benissimo. Ho dato tutto, ho spinto forte, ma sorpassare era davvero difficile. Sinceramente non pensavo che con un primo e un quinto posto sarei salito sul podio, quindi sono contento di esserci riuscito", ha commentato Coldenhoff. Una gara dominata invece da Romain Febvre, che si è lasciato alle spalle Ruben Fernandez (Honda) e Lucas Coenen (KTM).

Il francese della Kawasaki KRT, dopo il terzo e primo posto nelle due manche, ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna, davanti a Coenen che ora insegue in campionato a 32 lunghezze. Terzo posto per Coldehoff che, con il quarto podio stagionale (il quinto per il team Fantic Factory Racing MXGP), rimane saldamente al terzo posto nel Campionato.