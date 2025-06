Trionfo tricolore in Colorado, nella Pikes Peak 2025. Simone Faggioli ha vinto la cronoscalata americana al volante della sua NP01 Bardahl. Si tratta della prima vittoria assoluta per un italiano in questa storica competizione. A completare il successo, sul podio è salito anche l'altro pilota italiano, sempre Team Faggioli, Diego Degasperi: terzo al suo debutto

Simone Faggioli , domenica 22 giugno, al volante della sua NP01 Bardahl , è riuscito a vincere la Pikes Peak 2025 , conquistando sia la vittoria di classe "Unlimited" che l'assoluta. Si tratta del primo italiano a essere riuscito ad aggiudicarsi questa storica competizione, giunta alla sua centotreesima edizione, lasciandosi alle spalle la Ford ufficiale di Romain Dumas . Il pilota toscano ha fermato il cronometro a 3'37"196, staccando ben 5 secondi al francese al volante del prototipo elettrico Super Mustang Mach-E che, dopo il trionfo dello scorso anno (Faggioli era arrivato secondo), si è dovuto accontentare della vittoria nella classe "Open". L'italiano è stato autore di una prestazione impeccabile, preciso e velocissimo, a bordo della sua NP01 Bardahl: un prototipo costruito dalla francese Nova Proto , motorizzato con un biturbo Emap e gommato Pirelli. Con questo trionfo in terra americana, Faggioli è andato a completare il proprio prestigioso palmares : 11 titoli europei e 11 nazionali conquistati nel Campionato di velocita in salita.

Pikes Peak, le caratteristiche

La chiamano 'Race To The Clouds' perché la Pikes Peak è una cronoscalata posta a 4.300 metri lungo la catena montuosa omonima nello Stato del Colorado (USA). La corsa parte dai 2.862 m di altitudine, e si sviluppa per una distanza totale di 19,99 Km, caratterizzati da 156 tra curve e impegnativi tornanti, per un dislivello di 1.439 m, con una pendenza media del 7% e punte massime del 10.5%. Il traguardo è a quota 4.300 m, dove la rarefazione dell'ossigeno rende ancora più difficile il tutto, sia da un punto di vista fisco che tecnico. Purtroppo gli organizzatori sono stati costretti a tagliare l'ultima parte del tracciato di gara a causa delle pericolose condizioni atmosferiche con raffiche di vento che hanno superato anche i 100 km/h.