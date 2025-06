Da Aprilia arriva l'ufficialità del rinnovo di contratto di Jacopo Cerutti, il pilota comasco di motorally. Il binomio vincente, nato nel 2023, continuerà la collaborazione fino al 2027. Tanti i traguardi raggiunti assieme, dal titolo di Campione Italiano Motorally ai due titoli consecutivi all'Africa Eco Race MOTOGP, GP ASSEN: LA GUIDA TV

Aprilia Racing e Jacopo Cerutti hanno annunciato il rinnovo del contratto fino al 2027. Un rapporto nato nel 2023, dal lancio del progetto "Back to Africa", che ha messo le basi per una squadra vincente nei rally raid - insieme all'Aprilia Tuareg e al Team Aprilia Tuareg Racing. Proprio nel 2023, il pilota comasco ha conquistato il titolo di Campione Italiano Motorally e, nel gennaio 2024, ha conqusitato la prima posizione assoluta all'Africa Eco Race: un traguardo storico per l'Aprilia Tuareg alla prima partecipazione di un grande rally africano. Altro storico epilogo, il titolo nella classe G-1000 del Motorally: nella tappa di Rapino per la prima volta una bicilindrica è salita sul gradino più alto della classifica assoluta. E non finsice qui, con il secondo titolo consecutivo nel 2025 all'Africa Eco Race.

Cerutti: "Con Aprilia mi sento in famiglia" Le parole del pilota di motorally: "Sono orgoglioso di far parte della famiglia Aprilia e di rinnovare fino al 2027. Sono molto contento di come sono andati questi anni e non vedo l'ora di fare nuove esperienze insieme, continuare lo sviluppo della moto e vincere il più possibile. Sono davvero orgoglioso di questo bel gruppo di lavoro, sia con il Team Guareschi che con tutta la famiglia Aprilia. Mi sento proprio in famiglia".