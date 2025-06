Ott Tanak doma gli Dei e fa suo il Rally dell'Acropoli, costruendo il suo successo con una prestazione da fenomeno. Sebastien Ogier e Adrien Fourmaux completano il podio. Risultati e classifiche anche nel VIDEO TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Rally dell'Acropoli ha confermato la sua nomea di evento più duro dell'anno. In un fine settimana pieno di colpi di scena, a risplendere è stato un Ott Tänak in stato di grazia. L'estone di Hyundai ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua determinazione per domare gli sterrati spietati della Grecia, portando a casa una vittoria tanto solida quanto significativa. Un successo che restituisce slancio alla sua stagione 2025, elevandolo a primo inseguitore di Evans nella classifica piloti. Già dalle prime battute del weekend, Tänak ha mostrato un passo insostenibile per gli altri, ma è nella giornata di sabato che ha costruito il suo capolavoro: cinque vittorie su sei prove speciali e una gestione assolutamente perfetta di macchina e gomme. L'estone ha poi finito il lavoro domenica, completando il suo weekend perfetto.

Ogier, dal canto suo, non ha mai mollato. Sempre presente, sempre competitivo, ha fatto il massimo per rendere la vita dura a Tanak. Il francese sa bene che in Grecia l'aggressività si paga cara. Così, mentre Tänak allungava, Ogier si assicurava il secondo gradino del podio, consapevole di quanto il suo risultato fosse importante nella corsa al titolo. Alle loro spalle, un Adrien Fourmaux combattivo ma ancora una volta autore di una sbavatura che lo ha estromesso dalla lotta per la vittoria. Il francese ha infatti sofferto la rottura della sospensione posteriore destra dopo aver colpito una pietra fuori traiettoria nella giornata di sabato. Uno spavento che non lo ha comunque privato della soddisfazione del podio.

Elfyn Evans ha invece recitato il copione previsto alla vigilia: salvaguardare la sua prima posizione in campionato disputando un rally senza errori. Rallentato anche dalla sfavorevole posizione di partenza del venerdì, il britannico di Toyota ha chiuso la gara ai piedi del podio, mentre Thierry Neuville ha vissuto un fine settimana da dimenticare: un problema al motore e ben quattro forature hanno minato le sue ambizioni di replicare la vittoria dello scorso anno, portandolo a criticare duramente i nuovi pneumatici Hankook. Il Rally dell'Acropoli 2025 ci ha ricordato una cosa semplice ma fondamentale: per vincere non basta la velocità, serve anche l'intelligenza. Tänak ha dimostrato di averle entrambe e per questo ha meritatamente fatto suo il "Rally degli Dei".