Si è conclusa la 77esima edizione della 24 Ore di Spa dopo una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena. La gara è stata molto lineare in termini di meteo che ha graziato il circuito nel week end con un tempo sempre sereno. Le 75 vetture però, sin da subito, hanno spinto al limite creando molti contatti e safety car soprattutto nelle prime ore. Il migliore ed il più veloce è stato Mirko Bortolotti insieme ai suoi compagni di squadra Pepper ed Engstler nell’equipaggio #63 del GRT. Gara monumentale e senza sbavature che, soprattutto nella notte, ha dimostrato la grande forza del team Lamborghini che è riuscito a mettersi in testa alla corsa martellando a ritmi insostenibili e logoranti per gli avversari. Nelle ultime 2 ore e 40h di gara è poi risalito in auto il campione in carica DTM, portando al traguardo la sua Huracan GT3 Evo 2 davanti a tutti e scrivendo un'altra pagina meravigliosa della carriera del Trentino e della vettura Italiana. Una volta superato il traguardo, Mirko sfinito e completamente disidratato è stato costretto ad essere soccorso dai medici per verificare le condizioni e per rimettere in sesto il classe '90 per poi permettergli di andare ad alzare la coppa sul podio insieme ai suoi compagni. La Lamborghini Huracan saluta così la 24h di Spa pronta, nel 2026, ad essere sostituita dalla nuova arrivata Temerario GT3. 70esima vittoria e 170° podio per il pilota Italiano e primo successo nella 24h di Spa.