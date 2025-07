La Jaguar TCS Racing ha annunciato la propria line-up per i Rookie Test di Formula E, in programma il 14 luglio a Berlino: al debutto assoluto nella categoria ci sarà Leonardo Fornaroli, fresco vincitore della Sprint Race di Formula 2 a Silverstone. Il giovane italiano affiancherà Jamie Chadwick, confermata dopo le precedenti partecipazioni ai test di Jarama e Jeddah TUTTI GLI HIGHLIGHTS

A una settimana dai Rookie Test di Formula E, in programma il 14 luglio sul circuito cittadino dell'ex Aeroporto di Berlino-Tempelhof, il team Jaguar TCS Racing ha annunciato una line-up sorprendente per la giornata riservata ai giovani talenti e alle riserve. A prendere il posto della coppia titolare formata dai neozelandesi Mitch Evans e Nick Cassidy, ci saranno Jamie Chadwick, la pilota già nota nei Rookie Test della categoria (presente a Jarama e Jeddah), ma soprattutto Leonardo Fornaroli, il talento italiano attualmente impegnato in Formula 2 con il team Invicta. Il pilota piacentino si prepara a vivere la sua prima esperienza al volante di una monoposto elettrica, e lo fa in un momento cruciale della sua carriera: appena pochi giorni fa ha conquistato la sua prima vittoria in F2, imponendosi nella Sprint Race di Silverstone. Il test rappresenta per Fornaroli una preziosa occasione per mettersi in mostra anche nel panorama della Formula E, in un contesto tecnico e strategico profondamente diverso da quello delle formule tradizionali.

Il comunicato ufficiale della Jaguar: "Non vediamo l'ora" "I Rookie Test sono estremamente importanti, perché danno l'opportunità a piloti di talento di fare esperienza al massimo livello del motorsport elettrico e di provare la nuova vettura di Formula E GEN3 Evo", ha affermato James Barclay, il Team Principal della Jaguar TCS Racing. "Siamo lieti di accogliere Leonardo Fornaroli nel team a Berlino. Leonardo sta disputando una stagione di debutto impressionante in Formula 2, dopo aver vinto il titolo in Formula 3 lo scorso anno – un risultato straordinario, ottenuto contro una griglia davvero competitiva. Non vediamo l'ora di vedere cosa saprà fare Leonardo al volante della Jaguar I-TYPE 7 mentre mette in mostra le sue capacità per la prima volta in Formula E".