Scott Dixon ha trionfato in Ohio, approfittando di un errore quasi inspiegabile di Alex Palou. Per il quarantaquattrenne si tratta della ventunesima stagione consecutiva con almeno una vittoria, oltre che la settima conquistata sul tracciato americano. Ma quale sarà la risposta del leader Palou? Qui il racconto di quest'impresa

Quando a Mid-Ohio nella decima gara del campionato sembrava ormai tutto deciso, ecco che spunta il musetto della Honda di Scott Dixon e il risultato diventa inevitabilmente una sorpresa. A Road America era un po' successa la stessa cosa, ma lì l'azzardo di ricercare il limite nei consumi del carburante aveva portato lo stesso neozelandese a tirare sino all'ultimo goccio di bioetanolo, alzando bandiera bianca solo agli ultimi 5 giri. Palou , a quel punto, ne approfittava e s'involava verso il sesto successo stagionale. Sulle montagne russe di Mid-Ohio, nulla lasciava presagire ad un cambiamento radicale di programma. Dopo un veniale errore che riaccendeva in qualche modo le speranze degli inseguitori, Alex Palou rimediava alla grande e sembrava ormai lanciato verso l'ennesimo successo targato 2025. L'ombra di Scott Dixon però metteva pressione, anche se a dire il vero non era proprio così ingombrante sino ad allora. Ma se vuoi avere uno alle tue spalle, quando stai portando a casa il settimo successo, non vorresti avere Scott Dixon.

Tutto ciò, quindi, portava il campione spagnolo a commettere uno stupido errore e a spalancare la strada al settimo successo su questo tracciato per Dixon nell'incredulità generale. Soprattutto i piloti (Dixon e Palou) erano increduli e anche il pubblico altrettanto basito. Ma la realtà ha sancito la cinquantanovesima vittoria per il pilota Honda, che ha centrato il record della ventunesima stagione consecutiva con almeno una vittoria messa in tasca per il quarantaquattrenne del team Ganassi. Il vero paradosso è che nessuno mai si sarebbe immaginato un sorpasso di questo tipo, con un Alex Palou sempre più concreto nel gestire gara e campionato.