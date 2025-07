Nel weekend IndyCar protagonista su Sky Sport con ben due gare in Iowa. Nel corto e veloce tri-ovale di Newton Palou fa da riferimento per tutti, a partire da Kirkwood e O'Ward, che non possono più esitare. Penske alle strette per riscrivere la storia di una stagione troppo brutta per essere vera. Sabato 12/7 gara-1 live alle 23.10 su Sky Sport F1. Stesso canale per gara-2, live domenica 13/7 alle ore 19.10, in streaming anche su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La IndyCar procede a ritmo spedito e, dopo la grande vittoria di Dixon in Ohio, si prepara al doppio round nell'ovale dell'Iowa. Due gare da 275 giri l'una, per un totale di 800 km da correre tra sabato e domenica nel corto ma intenso tri-ovale di Newton, una distanza che rende il fine settimana di Newton tra i più complicati del calendario, anche sotto il profilo fisico. Riflettori sicuramente puntati su Alex Palou, beffato da un insolito errore domenica scorsa, ma sempre più leader del campionato con 430 punti, 113 in più di Kirkwood, ottenuti grazie ad un totale di 6 vittorie e 8 podi nell'arco di 10 gare. Solo il grande A.J. Foyt, il pilota americano più vincente della storia, ha avuto un rendimento di tale livello, ma bisogna tornare al 1964. Tuttavia, lo spagnolo di Chip Ganassi Racing non ha mai vinto in Iowa e in questo dato risiedono tutte le speranze degli inseguitori, specialmente per Kyle Kirkwood e Pato O'Ward (vincitore in Gara-2 nel 2022), primi avversari in classifica sì, ma mai davvero minacciosi, specialmente nelle ultime due gare. Approfondimento Ohio, l'errore di Alex Palou e la storica vittoria di Scott Dixon

Il team Penske ha bisogno di risultati, zero vittorie per Dixon L'Iowa si potrebbe definire il salotto di casa tanto per il Team Penske quanto per Josef Newgarden, che necessitano di una forte scossa per dare una svolta ad una stagione fin qui amarissima. Newgarden, addirittura 19° in classifica, deve confidare sul record di vittorie, ben 6, che il Team Penske somma ai successi di Hélio Castroneves (2017), Simon Pagenaud (2020) e soprattutto a quelli ottenuti l'anno scorso da Scott McLaughlin e Will Power, su cui incombe la scadenza del contratto. La squadra del Capitano Roger ha urgentemente bisogno di ordine e risultati dopo lo scandalo degli attenuatori nella Indy500 ed il successivo licenziamento di Tim Cindric, Ron Ruzewski e Kyle Moyer, la triade al comando della squadra fino a maggio. L'Iowa, quindi, rappresenta il teatro giusto per mettersi in mostra e uscire da questa spirale negativa, culminata con il desolante risultato dell'Ohio. Chi, invece, non ha ancora vinto una gara nel tri-ovale è Scott Dixon, fresco dell'emozionante trionfo in Mid-Ohio. Il neozelandese arriva carico dal 59° successo della carriera, ma l'Iowa fa parte di quella ristretta lista di circuiti in cui nella lunghissima e vincente carriera non ha primeggiato, arrivando però sul podio in quattro occasioni, l'ultima nel 2020.

L'ovale corto più veloce del pianeta Le quattro curve dell'Iowa Speedway sono caratterizzate da 12 e 14 gradi di banking. La pista si eleva di 10 gradi anche nella zona del traguardo mentre diventa più regolare nel rettilineo opposto ai box, dove il banking si ferma intorno ai 4 gradi. Il circuito misura solamente 0.875 miglia (1,408 km) e proprio per questo è identificato come lo short-track più veloce al mondo. A rafforzare tale definizione è il nuovo asfalto posato parzialmente un anno fa nelle quattro curve sotto la pressione della NASCAR, proprietaria della pista: l'applicazione del nuovo manto, visibilmente più scuro, da una parte ha reso più veloce la pista nella traiettoria ideale, dall'altra ha complicato molto i sorpassi, siccome il grip diminuisce fuori dal binario principale. Quanto ai giri, le gare di quest'anno sono state allungate, passando da 250 a 270 giri. Teoricamente quattro pit stop dovrebbero bastare nel caso in cui si riuscissero a percorrere almeno 70 giri a stint.