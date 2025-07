Tutto pronto a Donington Park per il settimo Round del mondiale Superbike. Bulega/Ducati e Razgatlioglu/Bmw, sempre loro, separati da soli nove punti in classifica. Il Round UK live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: sabato gara 1 alle 16 e domenica gara 2 alle 15

Sono solo nove i punti in classifica che separano Nicolò Bulega da Toprak Razgatlioglu, un gap così ristretto e nemmeno usuale in Superbike dove sotto la doppia cifra si è stati solo due volte negli ultimi 25 anni.

Colpo su colpo, Bulega vs Razgatlioglu, sempre loro La sfida tra i due è stellare e vale la pena ripercorrerla rapidamente. Il campione del mondo con BMW, dopo un round di apertura in Australia deludente, si riprende subito rispondendo alla tripletta di Bulega con una tripletta a sua volta a Portimao. Si passa in Olanda dove il pilota Ducati ha tutto in mano e solo due problemi tecnici gli impediscono un nuovo dominio. Arriva quindi Cremona e l'italiano si lascia alle spalle l'incubo Assen diventando il re incontrastato del primo round in casa nostra. La tappa successiva è Most, terreno di caccia di Toprak, ma con Bulega che riesce a vincere Gara 2 con un sorpasso pazzesco all'ultima curva dell'ultimo giro. Non è finita. Razgatlioglu risponde dominando a Misano in casa Ducati. Eccoci quindi a Donington con Bulega che vede ridursi il vantaggio in classifica a soli nove punti. Mondiale apertissimo.

Donington, cosa dicono i numeri Razgatlioglu nelle Midlands ha conquistato il suo primo podio nel 2018 e qui ha vinto ben nove volte con una tripletta nel 2024. Ricordi dolci anche per BMW in UK dove ha conquistato il suo primo storico successo in Superbike con Marco Melandri nel 2012. Donington è quindi pista favorevole al turco. In casa Ducati, Bulega può vantare la doppietta in Supersport nella stagione della conquista del mondiale, il 2023. Lo scorso anno ha chiuso con due ottimi podi da rookie in Superbike. Il 2025 è tutto da scrivere.

Grande lotta anche per il terzo gradino del podio mondiale Danilo Petrucci, terzo in classica a oltre 100 punti dai due che sembrano correre un campionato parallelo, ha sette punti di vantaggio su Alvaro Bautista oggi libero da Ducati e in cerca di una sella per il 2026. Petrucci questa stagione ha già raccolto sei podi e sta dando prova di grande consistenza. Non dimentichiamoci che il suo team, il Barni Spark Racing, è una squadra indipendente e lui è l'unico pilota non-factory in top5. Tra i migliori cinque anche Locatelli, best Yamaha Rider, leggermente più staccato con 157 punti (contro i 179 di Petrucci). Chiude la top ten Andrea Iannone, con Bassani e la Bimota ad un solo punto.