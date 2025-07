Su una delle sue piste preferite, Razgatlioglu vince Superpole Race e Gara 2, passando in testa alla classifica di Superbike. Bulega lascia Donington con tre secondi posti, Bautista ritrova il podio in Gara 2 GLI HIGHLIGHTS DI GARA 2

Toprak Razgatlioglu attendeva con impazienza il weekend di Donington, una delle piste sulle quali si è trovato meglio in carriera. L'obiettivo era il sorpasso in classifica generale su Nicolò Bulega e il terreno amico lo ha aiutato a centrarlo: il pilota turco di casa BMW ha fatto sue anche Superpole Race e Gara 2, completando una tripletta perentoria in Inghilterra. Sia nella gara corta che in quella pomeridiana Toprak ha dominato e la sua vittoria non è mai stata in discussione. Con Bulega sempre secondo, a cinque round dal termine, tra i due ballano soli quattro punti a favore di Razgatlioglu.

Bautista rischia di insediare Bulega per il 2° posto Bulega ha limitato al meglio i danni, dovendo rimediare a delle partenze non felici in entrambe le gare. Se dietro di lui in Superpole Race si è piazzato Sam Lowes, in Gara 2 la scivolata dell'inglese ha lasciato campo libero ad Alvaro Bautista, che dopo la quarta piazza della 'sprint', ha rischiato di insidiare il compagno di squadra all'ultimo giro. Buonissimo anche il bottino di Andrea Locatelli, quinto al mattino e quarto in Gara 2, mentre Danilo Petrucci ha faticato più del sabato finendo settimo e quinto. La lotta per il podio è rimasta però orfana di Alex Lowes, unfit dopo la scivolata di ieri.