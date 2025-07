GT World Challenge Europe a Misano, il CEO e Fondatore di SRO Motorsports Group racconta attesa ed emozioni per un evento arrivato all'undicesimo anno consecutivo all'autodromo romagnolo: "Misano è sempre speciale, e avere Valentino Rossi in pista è entusiasmante! La GT3 è un successo globale, vogliamo rendere grandi anche GT2 e GT4". Il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Un grande appuntamento e un'attesa ricca di emozioni a Misano. In occasione del Round 6 del GT World Challenge Europe 2025, valido per la terza gara Sprint della stagione, Stéphane Ratel, CEO e Fondatore di SRO Motorsports Group, ha raccontato la vibrante vigilia dell'undicesimo anno consecutivo dell'evento all'autodromo romagnolo. Un appuntamento reso ancora più spettacolare dallo svolgimento di Gara 1 nella serata di sabato. Ma non solo, lo stesso Ratel ha sottolineato quanto sia prestigioso avere in pista anche Valentino Rossi, pronto a girare con la sua BMW M4 GT3 #46 del team WRT. E poi i tifosi: sono attesi tantissimi spettatori per l’evento che consente una grande accessibilità dato che il biglietto prevede la possibilità di arrivare al paddock. "E' uno dei migliori eventi che abbiamo - ha detto Ratel - soprattutto con la gare serale ed è una grande opportunità per fare una Sprint in questo contesto".