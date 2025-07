Valentino Rossi e Raffaele Marciello conquistano la vittoria in Gara 1 del GT World Challenge a Misano, sopravanzando la Ferrari di Alessio Rovera e Vincent Abril nelle fasi finali. Per Rossi è la terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle del 2023 e 2024, sempre al volante della Bmw M4 Gt3 del team Wrt. Completa il podio l'altra M4, sempre del team belga, di Van der Linde e Weerts

