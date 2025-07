Nella splendida cornice di Toronto, la IndyCar si prepara ad offrire un grande spettacolo. Colton Herta parte dalla Pole seguito da Alex Palou. Power salva il Team Penske, mentre Ilott porta Prema vicina alla Top10. Gara in diretta oggi alle 18:10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

Le qualifiche della Honda Indy Toronto, 13° round della IndyCar 2025, premiano Colton Herta, che bissa la Pole Position dell'anno scorso confermandosi il più veloce nel giro secco. Nel circuito cittadino canadese il figlio d'arte vola e firma la 16^ partenza dal palo della carriera, che spera di convertire in un successo che manca da ormai 11 mesi. 59.833 il tempo segnato dal numero 26 di casa Andretti, l'unico in grado di scendere sotto il muro del minuto nell'ultima sessione di qualifica. Cruciale la sbavatura nel tentativo finale del compagno Kyle Kirkwood, 6°, in linea teorica l'unico in grado di impensierire Herta nella lotta per la Pole. Alle sua spalle si piazza il leader del campionato Alex Palou, inseritosi in prima fila e determinato a conquistare l'ottava vittoria stagionale in una pista in cui non è mai riuscito a primeggiare.

Terza posizione per Marcus Armstrong, che conferma l'ottimo rendimento mantenuto dall'inizio delle stagione. L'altro volto di Meyer Shank Racing, squadra forte dell'alleanza tecnica con Chip Ganassi, non è molto contenuto: Felix Rosenqvist non va oltre il 17° posto soffrendo l'eliminazione nel primo turno insieme ad altri due volti importanti. Parliamo sia di Josef Newgarden, ancora in affanno e solamente 18°, che di Christian Lundgaard, 19° in griglia al volante della Arrow McLaren #7. Poco meglio, ma sempre indietrissimo, anche la Penske di Scott McLaughlin, fermatosi al 15° posto. Solo Power si dimostra in grado di salvare il bilancio Penske nel sabato di Toronto, piazzandosi 5° davanti ad un sorprendente Graham Rahal, non più abituato a tali posizioni. Da segnalare l'11° posto di Scott Dixon, preceduto nella Q2 da un Pato O’Ward un po' sottotono. Non la migliore delle qualifiche per Dixon, che peraltro scala al 17° posto per la penalità di 6 posizioni inflitta per cambio motore.

Il primo a beneficiare della penalità è Callum Ilott, protagonista di un ottimo acuto e tanto in forma da portare Prema in Q2, ottimo punto di partenza per provare ad artigliare la prima Top10 della stagione. Qualche difficoltà nel trovare l'equilibrio nel giro singolo per Shwartzman, 20°: l'israeliano sembrerebbe più a suo agio negli ovali, come testimoniato dalla Pole della Indy500 e dalle Top10 di St. Louis e della seconda gara in Iowa, ma si dice comunque contento del feeling generale tra i muretti di Toronto.