IndyCar, O'Ward vince in Canada: accorcia su Palou

In Canada va in scena una gara tutt'altro che tranquilla. In 90 giri è successo di tutto: ben cinque pause tra cui una determinata dai problemi alla Pace Car. Alla fine la spunta Pato O'Ward che ha collezionato il nono successo della sua carriera in IndyCar. Buona la prova del Team Andretti, Prema torna tra le top-10, Malukas rimonta dal 15° al 9° posto

Cinque pause tra incidenti e problemi alla Pace Car

Il GP ha vissuto ben cinque pause, quattro delle quali nei primi 37 giri. A dare il via alla serie di guai è stato Scott McLaughlin, costretto al ritiro già al secondo passaggio a causa di una gomma posteriore sinistra mal fissata dopo un pit stop anticipato (insieme a O’Ward) per liberarsi delle soft. Poco dopo, Christian Rasmussen ha lasciato detriti in pista in seguito a un contatto con Will Power, sbattendo, danneggiando la ruota posteriore destra e costringendo la Pace Car a tornare in azione. Il team Ed Carpenter ha vissuto poi un altro incubo: Alexander Rossi, saldamente in Top10, si è appoggiato al muro esterno dell’ultima curva 15 giri più tardi, rompendo la sospensione posteriore destra. Al giro 37 è stata la volta di Jacob Abel, toccatosi con Louis Foster in curva 1, fermatosi contro le barriere e poi centrato in pieno da un incredulo Josef Newgarden, nuovamente fuori gara in una stagione maledetta. Come se non bastasse, anche la Pace Car ha avuto un guasto tecnico ed è stata sostituita durante una neutralizzazione.