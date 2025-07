Il mondiale Superbike debutta al Balaton Park, in Ungheria, e lo fa con una piccola sorpresa in vetta alla classifica. Dopo il dominio di Toprak Razgatlioglu in FP1, nella sessione pomeridiana ecco spuntare un velocissimo Sam Lowes, capace di strappare il miglior tempo di giornata in 1'39"528. Secondo già al mattino, l'inglese di casa Marc VDS ha confermato il trend positivo degli ultimi round, candidandosi a un ruolo da protagonista. Razgatlioglu, a dire il vero, resta il favorito per quanto visto oggi, ma tutto è ancora da scrivere. Il gruppo è piuttosto compatto e la terza posizione in entrambe le sessioni è andata ad Andrea Iannone, che nonostante qualche problema di setup ha tenuto dietro Iker Lecuona (scivolato in FP2) e un Remy Gardner fresco di rinnovo di contratto con Yamaha GRT.