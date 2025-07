Bendsneyder torna in pole position nella classe Supersport con buon margine su Oncu e Masià. Sorprendono Bayliss e Farioli in seconda fila insieme a Manzi, 6°. Nel WorldWCR seconda pole per Neila che precede Herrera, Jones e Ponziani

Debutto al Balaton Park per le categorie Supersport e WorldWCR, che inaugurano il weekend ungherese con la sessione di Superpole. Nella middle class arriva un ritorno importante come quello di Bo Bendsneyder, che replica la pole position del primo round stagionale imponendosi col tempo di 1'42"799. Unico pilota sotto il muro del 43", l'olandese ha rifilato tre decimi a Can Oncu e Jaume Masià, che completano la prima fila nel tentativo di recuperare punti su Stefano Manzi. Il pilota del team Ten Kate è incappato in una qualifica non semplicissima, iniziata con un problema e chiusa al sesto posto. Davanti a lui due sorprese come Filippo Farioli, quarto dopo aver fatto il secondo crono nelle prove libere, e Oliver Bayliss quinto. Bene anche Mattia Casadei al settimo posto, seguito da Xavi Cardelus e Roberto Garcia. Top ten anche per Leonardo Taccini con la Ducati Althea. Gli altri italiani: sedicesimo Niccolò Antonelli, ventesimo Federico Caricasulo, venticinquesimo Raffaele De Rosa.