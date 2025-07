Il weekend della Indy è sempre più spettacolare e propone incessantemente novità su novità. Dopo ben 5 gare di fila il padrone risulta essere sempre più Alex Palou , lo spagnolo ormai vero e proprio riferimento in questa categoria nelle monoposto a stelle e strisce. Ma nel corso di questi mesi, l' orgoglio italiano è stata sicuramente la novità più importante . Il team tricolore Prema ci ha fatto sognare e dopo la eclatante pole position di Indianapolis, sull'iconico circuito di Laguna Seca per il GP di Monterrey ha piazzato un altro colpo capolavoro, raggiungendo il sesto posto . Callum Ilott si è reso protagonista di una gara particolarmente intelligente, sfruttando al meglio la strategia e rimontando dalla dodicesima posizione, complice anche un incidente iniziale che lo ha costretto a modificare da subito le strategia di gara.

Ma in realtà tutto il team, che in questa prima stagione avrebbe dovuto fare esperienza, sta crescendo e rapidamente. La scelta della famiglia Rosin di approcciare un campionato nuovo e totalmente diverso rispetto alle gare europee è un progetto nato nell'aprile del 2024 e rapidamente cresciuto, grazie al loro grande bagaglio d'esperienza. Callum Ilott e Robert Shwanrtzman , gettati nella mischia, si sono da subito dati da fare raccogliendo degli importanti traguardi. Una bella realtà, quella del team Prema , che si contrappone, da esordiente vero e proprio, al campione della Indycar che prosegue nella sua corsa versa il quarto titolo .

Quella di Alex Palou è un'egemonia della categoria che in pochi hanno potuto mostrare. Si tratta di un Palou tra i piloti più vincenti della storia, ma soprattutto tra i migliori in assoluto. A Portland, nella prossima gara, ha già la possibilità di mettersi in tasca il quarto titolo con ben due gare d'anticipo, raggiungendo a soli 28 anni i già titolati Mario Andretti, Sebastien Bourdais e Dario Franchitti. Come Palou pochi. ma così come Prema all'esordio, nessuno.