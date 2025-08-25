Christian Rasmussen ha conquistato la prima vittoria in IndyCar regalando uno spettacolo unico nell’ultimo stint della Milwaukee 250. Il danese ha battuto Palou nel finale, poi McLaughlin a completare il podio. Weekend difficile per PREMA: Shwartzman 18°, Ilott ko per problema al motore TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il palcoscenico della Milwaukee Mile 250 ha visto emergere un nuovo protagonista in IndyCar: a vincere il penultimo round stagionale è stato Christian Rasmussen, 25 anni, che con la Dallara-Chevrolet del team Ed Carpenter Racing ha colto il primo successo della carriera nella serie americana. Il danese ha costruito il proprio trionfo negli ultimi giri, sfruttando al massimo il treno di gomme montato durante l’interruzione causata dalla pioggia. Da lì è iniziata una rimonta irresistibile, coronata da un sorpasso spettacolare all’esterno di Alex Palou, impossibilitato così a raggiungere le 10 vittorie stagionali, record che continuerà ad appartenere a A.J. Foyt e Al Unser Sr.

Una rimonta da ricordare Nei primi 200 giri la corsa è stata tutto sommato regolare, con Palou saldamente in testa alla classifica. Prima dello stop dovuto a qualche leggera goccia di pioggia caduta al 209° giro, la Milwaukee 250 è stata neutralizzata in quattro occasioni: al primo giro per l’incidente di Nolan Siegel, al decimo per il controllo di Graham Rahal, salvatosi da un testacoda con un controsterzo degno di nota, al 105° per l’impatto di Will Power contro le barriere nel corso del doppiaggio di Kyffin Simpson e, infine, al giro 142 in seguito alla rottura del motore Chevrolet delle PREMA di Callum Ilott. In tutti questi momenti Palou non si è scomposto, salvo poi subire il contropiede a partire dal giro 209, quando alcune gocce d’acqua hanno imposto la neutralizzazione. Quasi tutti i piloti hanno cambiato pneumatici, ad eccezione di Alex Palou, Scott McLaughlin e Josef Newgarden, rimasti in pista con gomme usate. La differenza di circa 15 giri nella vita delle gomme si è vista subito, ma solo Rasmussen è riuscito a sfruttare pienamente l’aderenza extra, colmando il divario in pochissimi passaggi. Passato dal settimo al secondo posto, al giro 235 il danese si e piazzato alle spalle di Palou per poi scegliere la traiettoria esterna, suo marchio di fabbrica negli ovali. Con una manovra decisa è riuscito a completare il sorpasso sullo spagnolo, nonostante un lieve contatto tra le monoposto. Negli ultimi 15 giri Rasmussen non ha rallentato, affrontando anche i doppiati con aggressività – memorabile il passaggio su Rosenqvist in curva due – fino alla bandiera a scacchi che ha riportato la squadra di Carpenter alla vittoria dopo quattro anni (l’ultima era firmata da Rinus VeeKay a Indianapolis nel 2021).