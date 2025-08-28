Ultima domenica in pista per la IndyCar, pronta ad archiviare il 2025 in grande stile con il Music City Grand Prix. A chiudere la stagione i 225 giri nel Nashville Superspeedway, dove Palou proverà a eguagliare le vittorie stagionali di Mario Andretti. Occhi puntati sia sulla battaglia per il terzo posto sia sul duello per il titolo di esordiente dell'anno tra Louis Foster e Robert Shwartzman. Gara live domenica 31/8 alle 20:10 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La stagione 2025 della IndyCar sta per chiudersi, ma prima dei titoli di coda il paddock della spettacolare serie a stelle e strisce raggiunge il Nashville Superspeedway per il Music City Grand Prix. L'ovale di Lebanon, Tennessee, fa da scenario al 17° ed ultimo round, a cui si arriva a soli pochi giorni dall'incredibile impresa di Christian Rasmussen, vincitore della prima gara in carriera in una Milwaukee Mile 250 entusiasmante. Non sarà certamente da meno l'appuntamento nello speedway di Nashville, tornato in calendario l'anno scorso al posto del circuito cittadino, messo momentaneamente da parte per i lavori di ristrutturazione nel centro storico.

Palou punta alla nona sinfonia, ma attenzione ai rumors sulla F1 Nella gara del 2024, vinta da Colton Herta con un magnifico sorpasso su Pato O'Ward nelle fasi finali, Alex Palou ha messo il timbro sul terzo titolo, a cui quest'anno si è aggiunto il quarto con ben due round d'anticipo. Ma gli obiettivi da perseguire non sono finiti per lo spagnolo di Chip Ganassi Racing: se riuscisse a conquistare il nono successo stagionale – sfuggito per pochi giri a Milwaukee – riuscirebbe ad eguagliare Mario Andretti, vincitore di nove tappe nel 1969. Niente da fare, invece, per il record dei dieci acuti in un singolo anno, che continuerà ad appartenere ad A.J. Foyt e Al Unser Sr. Tuttavia, in questi giorni lo spagnolo è stato al centro dell'attenzione più per il mercato piloti che per le prestazioni. Dall'America Nathan Brown (Indystar.com) ha affermato che Red Bull Racing avrebbe espresso un certo interesse nei confronti del quattro volte Campione IndyCar, pensando di affiancarlo a Max Verstappen in F1. Palou e il suo manager, Roger Yasukawa, hanno negato, poi è seguita la risposta decisa di Chip Ganassi: “È solo clickbait, qualcuno dovrebbe ripassare le regole del giornalismo investigativo”.

Terzo posto ancora in ballo, PREMA punta al titolo 'Rookie of the Year' Tornando al quadro pre-Nashville, anche O'Ward può stare tranquillo in ottica classifica, avendo già messo entrambe le mani sul secondo posto, miglior risultato da quando corre in IndyCar. Apertissima, invece, la battaglia per la terza posizione, contesa da Scott Dixon (433 punti), Christian Lundgaard (426) e Kyle Kirkwood (405). Le statistiche darebbero per favorito proprio Dixon, forte di tre vittorie nell'ovale, anche se gli stessi successi risalgono a molti anni fa (2006, 2007 e 2008). Da non sottovalutare anche la bagarre per il sesto posto nella classifica piloti: Colton Herta e Marcus Armstrong sono a pari punti (352), ma anche Will Power, Felix Rosenqvist (in pista con una bellissima livrea dedicata ai Metallica), Scott McLaughlin, David Malukas e Christian Rasmussen potrebbero dire la loro. I sette piloti appena citati sono racchiusi in 44 punti per un totale di 54 disponibili nell'intero weekend. Massima attenzione anche nei confronti di PREMA, che spera specialmente in una grande prestazione di Robert Shwartzman per portare a casa il titolo di esordiente dell'anno. L'israeliano, poleman nella Indy500, arriva a Nashville con soli sette punti di ritardo da Louis Foster, rookie del Rahal Letterman Lanigan Racing.

Distanza di gara estesa: strategie più incerte Anche quest'anno il circuito cittadino inaugurato nel 2021 lascia spazio all'ovale da 1.3 miglia e 14° di banking, il cui rapporto con la IndyCar si è interrotto a fine 2008 per poi riprendere nel 2024. Un ritorno dovuto al fatto che il layout nel centro storico non sia utilizzabile per via dei lavori che coinvolgono tutta la zona del Nissan Stadium. Nonostante le alte velocità, Dallara non metterà a disposizione il pacchetto "Superspeedway" per una questione di pochi metri. L'aerokit a bassissimo carico, infatti, è utilizzato in piste che misurano 1.4 miglia o più e, misurandone 1.3, Nashville non rientra tra queste. Confermato così il pacchetto a medio carico, aggiornato quest'anno per favorire le battaglie ruota a ruota nelle sopraelevate grazie all'eliminazione di appendici e bargeboards. Per aumentare l'incertezza la IndyCar ha deciso di allungare la gara da 206 a 225 giri, accentuando le variabili strategiche e rendendo un po' più imprevedibile la gestione del carburante.