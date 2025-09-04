Esplora tutte le offerte Sky
MXGP in Turchia: Febvre contro Coenen, l'ora della verità

Motori

Il Mondiale motocross entra nella fase decisiva con le ultime tre tappe – Turchia, Cina e Australia – che assegneranno il titolo 2025. Si riparte da Afyonkarahisar, circuito veloce e spettacolare, teatro dell’ennesimo duello tra il leader Romain Febvre e Lucas Coenen. Guarda le gare domenica LIVE su Sky Sport  gara 1 alle 13:00 su Arena e gara 2 alle 16:00 su Mix e in streaming su NOW

Il Mondiale motocross entra nella fase decisiva con tre tappe consecutive che assegneranno il titolo 2025: Turchia, Cina e Australia. Saranno appuntamenti diversi da quelli che hanno caratterizzato i primi 17 round, ma decisivi per scrivere la classifica finale. La pista turca di Afyonkarahisar, ormai una classica del calendario, non è tra le più selettive: tracciato pianeggiante, fondo duro, grandi salti e velocità elevate. Sarà l’ennesimo confronto diretto tra il leader del Mondiale Romain Febvre e Lucas Coenen. Dopo il GP d’Olanda i due sono divisi da 31 punti, con ancora 180 a disposizione nelle ultime tre prove. Per entrambi sarà fondamentale non commettere errori e saper gestire la pressione degli outsider, a partire da Tim Gajser e Jeffrey Herlings – già quattro volte vincitore qui – pronti a inserirsi nella lotta al vertice.

Attenzione anche agli altri protagonisti

Attenzione anche a Bonacorsi e Coldenhoff con le Fantic, Fernandez, Renaux, Vlaanderen e soprattutto Seewer, terzo lo scorso anno proprio su questa pista. Un tracciato che sembra sposarsi bene anche con le caratteristiche della sua Ducati. 

