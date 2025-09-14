Nonostante i soccorsi in pista, Gabriele Cottini è morto all'Ospedale Maggiore di Cremona in seguito a un grave incidente durante la Dunlop Cup 600 svolta al Cremona Circuit. Come si legge sul sito della Federmoto, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma "nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote". In segno di cordoglio, al termine degli eventi non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio

Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi, ospitata al Cremona Circuit. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista, il pilota è morto dopo essere stato trasferito all'ospedale Maggiore della città lombarda. La notizia è riportata dalla Federazione motociclistica italiana sul suo sito. Fmi, l'organizzazione Moto club Motolampeggio, la Direzione gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e il Cremona circuit hanno espresso "il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo".