Superbike ad Aragon in Spagna: gara 2 a Bulega, battuto Razgatlioglu

Motegi e Aragon sono separate da 14mila chilometri di distanza, ma oggi i due circuiti sono più che mai uniti dal rosso Ducati: se in Giappone Bagnaia si è preso il GP e Marquez il titolo, al MotorLand spagnolo a farla da padrone è stato Nicolò Bulega. Il pilota italiano ha prima vinto la Superpole race della mattina e ha poi trionfato in gara 2 prendendosi la rivincita su Toprak Razgatlioglu. Sul terzo gradino del podio l'altra Ducati Aruba di Bautista, 4° Andrea Iannone

