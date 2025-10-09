Kalle Rovanpera saluta il Wrc a fine 2025: nel 2026 correrà in Super Formula, nel 2027...rally
Kalle Rovanpera annuncia l'addio al mondo dei rally. Nel 2022 era diventato il più giovane campione del Mondo della serie, bissando poi il successo nel 2023. Nel 2024 il primo anno non a tempo pieno nel Wrc con le prime gare su circuito, tornato però full-time a inizio 2025. Al termine di quest'anno il ritiro, ma già con un nuovo obiettivo: "Nel 2026 correrò in Super Formula e mi preparerò a correre in F2 nel 2027. Grazie a Toyota per il supporto, lavoreremo per riscrivere la storia"
Kalle Rovanenpera dice addio ai rally, questa volta definitivamente. 25 anni, finlandese, nel 2022 si laureò campione del Mondo per la prima volta, diventando il più giovane pilota della storia a raggiungere questo traguardo all'età di 22 anni, successo poi bissato nel 2023. Al termine di quella stagione, però, il finlandese decise di fare un passo indietro: nel 2024 prese parte al Mondiale part-time, abbinando all'impegno nei rally anche un primo nel mondo GT, specie nei campionati nazionali di Porsche Carrera Cup, tra cui anche una partecipazione alla tappa di Monza della serie italiana. A inizio stagione 2025 torna in pianta stabile nei rally, sempre con Toyota, e attualmente occupa la terza posizione in classifica alle spalle di Sebastien Ogier ed Elfyn Evans.
Sarà però la sua ultima stagione nel Mondiale, come annunciato tramite un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre: "Cara comunità dei rally, ho deciso di ritirarmi dal Campionato del Mondo Rally. Questa decisione non è stata facile, ma so che è quella giusta per me, per poter inseguire altri sogni nel motorsport. Mi sono innamorato dei rally da bambino, con la possibilità di iniziare a guidare in giovanissima età. Il mio sogno era diventare un pilota del WRC, vincere una gara e un giorno diventare Campione del Mondo. [...] Sono orgoglioso di aver raggiunto questi obiettivi e mi allontano da questo sport con profonda gratitudine. Voglio ringraziare in modo speciale il mio fidato copilota, Jonne, [...] la mia famiglia, il mio team personale e i miei partner, il mio primo copilota, Risto, che mi ha guidato quando ero solo un bambino, fidandosi di me. Ti sarò sempre grato! Voglio ringraziare ogni team che mi ha dato un’opportunità, in particolare tutti in TGR-WRT. E, soprattutto voi, miei fan, grazie per il vostro costante supporto e per le forti emozioni che mi avete trasmesso. Kalle".
Nel 2026 il passaggio in Super Formula, nel 2027 l'obiettivo è la Formula 2
Quello di Rovanpera sarà un ritiro dai rally, ma non dalle competizioni. Anzi, il finlandese, attraverso un video pubblicato sul proprio Instagram, ha spiegato che si tratta soltanto della prima mossa per raggiungere i suoi nuovi obiettivi, ovvero correre ai livelli più altri nelle gare da circuito, le stesse che aveva iniziato ad avvicinare nel 2024. "Sono orgoglioso di quanto fatto finora, ma vincere un numero record di titoli non è mai stato il mio obiettivo. Adesso è tempo di raggiungere i miei sogni nelle gare da circuito. Capisco che questa mossa è sorprendente, azzardata e molto ambiziosa. Però, ci sto lavorando da un po'. Sono grato a Toyota per il supporto e sono felice di annunciare che correrò in Super Formula nel 2026. Inoltre, mi preparerò a correre in Formula 2 nel 2027. Toyota ripone tanta fiducia in me e nel percorso che abbiamo attentamente strutturato. Sono super motivato di iniziare e lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi e riscrivere la storia".