Kalle Rovanpera saluta il Wrc a fine 2025: nel 2026 correrà in Super Formula, nel 2027...

Sarà però la sua ultima stagione nel Mondiale, come annunciato tramite un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre: "Cara comunità dei rally, ho deciso di ritirarmi dal Campionato del Mondo Rally. Questa decisione non è stata facile, ma so che è quella giusta per me, per poter inseguire altri sogni nel motorsport . Mi sono innamorato dei rally da bambino, con la possibilità di iniziare a guidare in giovanissima età. Il mio sogno era diventare un pilota del WRC, vincere una gara e un giorno diventare Campione del Mondo. [...] Sono orgoglioso di aver raggiunto questi obiettivi e mi allontano da questo sport con profonda gratitudine. Voglio ringraziare in modo speciale il mio fidato copilota, Jonne , [...] la mia famiglia , il mio team personale e i miei partner, il mio primo copilota, Risto , che mi ha guidato quando ero solo un bambino, fidandosi di me. Ti sarò sempre grato! Voglio ringraziare ogni team che mi ha dato un’opportunità, in particolare tutti in TGR-WRT . E, soprattutto voi, miei fan , grazie per il vostro costante supporto e per le forti emozioni che mi avete trasmesso. Kalle".

Nel 2026 il passaggio in Super Formula, nel 2027 l'obiettivo è la Formula 2

Quello di Rovanpera sarà un ritiro dai rally, ma non dalle competizioni. Anzi, il finlandese, attraverso un video pubblicato sul proprio Instagram, ha spiegato che si tratta soltanto della prima mossa per raggiungere i suoi nuovi obiettivi, ovvero correre ai livelli più altri nelle gare da circuito, le stesse che aveva iniziato ad avvicinare nel 2024. "Sono orgoglioso di quanto fatto finora, ma vincere un numero record di titoli non è mai stato il mio obiettivo. Adesso è tempo di raggiungere i miei sogni nelle gare da circuito. Capisco che questa mossa è sorprendente, azzardata e molto ambiziosa. Però, ci sto lavorando da un po'. Sono grato a Toyota per il supporto e sono felice di annunciare che correrò in Super Formula nel 2026. Inoltre, mi preparerò a correre in Formula 2 nel 2027. Toyota ripone tanta fiducia in me e nel percorso che abbiamo attentamente strutturato. Sono super motivato di iniziare e lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi e riscrivere la storia".