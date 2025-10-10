Oncu sigla la quarta pole in campionato appena prima di scivolare, in prima fila Surra e Debise. L’Italia festeggia anche la quarta casella di De Rosa e, in Supersport 300, la seconda Superpole consecutiva di Vannucci; dietro di lui Veneman e Torres

Can Oncu regola tutti nella Superpole di Estoril della categoria Supersport. Ancora una volta velocissimo sul giro secco, il pilota turco si è imposto grazie a un tempo di 1’39”608 conquistando la quarta pole position dell’anno. Una pole arrivata con un piccolo incidente di percorso, ovvero una scivolata senza conseguenze occorsa appena dopo aver chiuso il giro “buono”. A far sorridere il team Evan Bros è anche il suo compagno di squadra Alberto Surra, che torna sui livelli di Magny-Cours ed è secondo davanti al vincitore di Aragon Valentin Debise.

Raffaele De Rosa 4°, è la sorpresa di giornata

La vera sorpresa di giornata. però, è il quarto posto di Raffaele De Rosa con la QJ Motor. Il napoletano è stato consistente per tutta la sessione e il suo miglior crono non è un fuoco di paglia, né un giro fortunato. Occhio a lui quindi per la prima gara, nella quale scatterà davanti a Marcel Schroetter e Lucas Mahias. Settima casella per Philipp Oettl, poi Ondrej Vostatek e Federico Caricasulo, con Tom Booth-Amos ultimo pilota della top ten. Non particolarmente brillante Stefano Manzi, tredicesimo in una quinta fila tutta tricolore con Leonardo Taccini e Mattia Casadei.