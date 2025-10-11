GT World Challenge, ultima tappa a Barcellona

Il GT World Challenge Europe giunge al suo epilogo: il 10° e ultimo round a Barcelona-Catalunya per l’ultima 3h endurance della stagione. Lotta apertissima in classifica sia per la per la Endurance che per la Overall. Gara trasmessa in diretta domenica 12 dalle 14:55 su SkySport Max con telecronaca di Ivan Nesta e Marco Nesi

Il GT World Challenge Europe giunge al suo epilogo: il 10° e ultimo round a Barcelona-Catalunya per l’ultima 3h endurance della stagione. Lotta apertissima in classifica sia per la per la Endurance che per la Overall. Tra i protagonisti più attesi del weekend catalano c’è Matteo Cairoli, attuale leader della classifica Endurance con la Mercedes-AMG GT3 #48 del Team MANN-FILTER. Il pilota comasco ha disputato una stagione di altissimo livello, sempre costante nelle prestazioni e spesso decisivo nei momenti chiave. Il suo punto più alto è arrivato a Monza, dove ha conquistato una straordinaria vittoria nella 3 Ore, proprio il giorno del suo compleanno: un successo che ha dato slancio alla sua rincorsa verso il primo titolo Endurance della carriera nel GT World Challenge Europe. Cairoli ha dimostrato grande maturità e capacità di gestione nelle gare lunghe, qualità fondamentali in un campionato dove la strategia e la costanza valgono quanto o forse anche di più della velocità pura. Insieme ai suoi compagni di equipaggio, arriva a Barcellona con un obiettivo chiaro: difendere la leadership e coronare una stagione da incorniciare con un titolo che sarebbe il più prestigioso della sua carriera GT.

Finale che promette scintille Il gran finale di Barcellona promette di essere incandescente: nella classifica Endurance di fatti le prime tre squadre sono racchiuse in soli 17 punti, mentre le prime due addirittura in 5. Una sfida che si preannuncia combattuta fino all’ultimo giro tra il Team WRT #32, fresca campionessa della Sprint Cup, e la Mercedes-AMG GT3 #48 del Team MANN-FILTER, guidata appunto da Cairoli - Engel - Auer. Entrambe le formazioni arrivano in Catalogna con un momentum positivo e un livello di forma altissimo. WRT può contare sull’efficienza operativa e l’esperienza maturata in anni di vittorie nel GTWC, mentre MANN-FILTER, campione in carica Overall e Sprint 2024, punta ad aggiungere il tassello mancante alle sue due ultime straordinarie stagioni.

Attenzione anche alla categoria Gold La tensione è altissima, anche perché al penultimo round endurance al Nürburgring il team ROWE Racing, con il trio Augusto Farfus – Jesse Krohn – Raffaele Marciello, ha ottenuto la vittoria dominando nettamente in Germania.

Marciello è tornato a mostrare la forma di un tempo, riconquistando quel ruolo da protagonista che – nelle sue stagioni con Mercedes – aveva consolidato la sua reputazione. Dopo il podio di Bathurst ad inizio stagione, la vittoria alla 24h del Nurb, la vittoria a Misano in coppia con Valentino Rossi, il “Lello furioso” ha aggiunto alla sua collezione stagionale la vittoria nella 3h del Nurburgring e la 1000km di Suzuka rilanciatosi in lotta per il titolo dell’IGTC in chiusura settimana prossima ad Indianapolis (gara in diretta su SkySport). Attenzione anche alla categoria Gold dove la vettura più chiacchierata dell’ultimo mese, ovvero la #33 del Verstappen.com si gioca la vittoria del titolo Endurance che andrebbe a coronare una stagione perfetta per l’equipaggio che ha portato a casa il titolo Sprint (categoria corsa con la #69 dell’Emil Frey Racing), la 24h di Spa e appunto il campionato Endurance 2025. Risultato “Max” alla portata.