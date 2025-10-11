Superbike a Estoril in Portogallo, gara 1 a Toprak Razgatlioglu. HIGHLIGHTSestoril
Toprak Razgatlioglu imprendibile nel sabato dell'Estoril: il pilota turco firma il miglior tempo nella Superpole e poi domina gara 1, precedendo le Ducati Aruba di Bulega e Bautista. Il turco di Bmw, al 20° successo nel 2025, allunga in classifica sull'italiano, ora a -41. Nel VIDEO gli highlights della gara
È ancora Toprak Razgatlioglu a dettare il passo in Superbike, anche nel fine settimana di Estoril. In un sabato trionfale, il turco ha svettato fin dalla FP3 della mattinata per poi distruggere il record della pista in Superpole (1'34"203, oltre un secondo sotto il precedente) e concludere con la vittoria di Gara 1. Un successo importante che lo avvicina al titolo dandogli quarantuno punti di vantaggio su Nicolò Bulega, secondo non senza lottare.
Gara 1 è stata interrotta al primo giro per una carambola senza conseguenze tra Axel Bassani, Michael Van Der Mark, Bahattin Sofuoglu e Tetsuta Nagashima, tutti in grado di ripartire. Al secondo start Razgatlioglu ha optato per una gomma anteriore un po' meno rigida e ha faticato nei primi chilometri, rimontando poi prontamente dal quinto al primo posto. Bulega ha guadagnato qualcosa nella fase centrale della corsa, salvo calare a sua volta prima di raggiungere il turco.
Per Toprak è la ventesima vittoria in stagione, ma Bulega ha dimostrato di essere sul suo stesso livello. Ben più lontani gli altri, a partire da Alvaro Bautista che ha chiuso terzo. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Andrea Locatelli e ha guadagnato il quarto posto in classifica, avvicinandosi a Danilo Petrucci assente per infortunio. Dietro a Locatelli, Alex Lowes ha chiuso la top five davanti a Jonathan Rea, Xavi Vierge e Andrea Iannone.
Nona posizione per Remy Gardner seguito da Garrett Gerloff, mentre Bassani non è andato oltre l'undicesimo posto. Out Yari Montella, unfit per una gastroenterite (almeno per oggi) Michael Ruben Rinaldi. Escluso dal weekend anche Sam Lowes, a causa dell'aggravarsi di una contusione toracica patita prima del round portoghese.