Toprak Razgatlioglu imprendibile nel sabato dell'Estoril: il pilota turco firma il miglior tempo nella Superpole e poi domina gara 1, precedendo le Ducati Aruba di Bulega e Bautista. Il turco di Bmw, al 20° successo nel 2025, allunga in classifica sull'italiano, ora a -41. Nel VIDEO gli highlights della gara

È ancora Toprak Razgatlioglu a dettare il passo in Superbike, anche nel fine settimana di Estoril. In un sabato trionfale, il turco ha svettato fin dalla FP3 della mattinata per poi distruggere il record della pista in Superpole (1'34"203, oltre un secondo sotto il precedente) e concludere con la vittoria di Gara 1. Un successo importante che lo avvicina al titolo dandogli quarantuno punti di vantaggio su Nicolò Bulega, secondo non senza lottare.

Gara 1 è stata interrotta al primo giro per una carambola senza conseguenze tra Axel Bassani, Michael Van Der Mark, Bahattin Sofuoglu e Tetsuta Nagashima, tutti in grado di ripartire. Al secondo start Razgatlioglu ha optato per una gomma anteriore un po' meno rigida e ha faticato nei primi chilometri, rimontando poi prontamente dal quinto al primo posto. Bulega ha guadagnato qualcosa nella fase centrale della corsa, salvo calare a sua volta prima di raggiungere il turco.