Supersport a Estoril: Debise fa sua Gara 1, in 300 Vannucci non si ferma più

Edoardo Vercellesi

Seconda vittoria in carriera per Debise nella Gara 1 di Supersport a Estoril. Manzi è secondo davanti a Oncu e vede il mondiale. Vannucci ancora al successo in Supersport 300, poi Thompson e Veneman. Il weekend di Supersport e Supersport 300 a Estoril continua domenica 12 ottobre con Gara 2, in programma alle 13:30 e 16:10, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

 

Sono Valentin Debise e Matteo Vannucci a festeggiare nelle classi Supersport nel sabato di Estoril, entrambi giunti alla seconda vittoria stagionale. Partendo dalla middle class, il francese di Renzi Corse si è imposto dopo aver battagliato per tutta la corsa con Stefano Manzi e Can Oncu, molto combattivi: Manzi ha rimontato dalla quinta fila dellp schieramento di partenza, mentre il turco partiva in testa e si è reso protagonista di bei sorpassi. 

Con un guizzo finale all'ultimo giro, Debise ha preso un margine sufficiente a portare a casa il successo, bissando quello di Gara 1 ad Aragon. Manzi sale a sessantaquattro punti di vantaggio su Oncu e in Gara 2, domani, potrebbe già assicurarsi il titolo mondiale. Giù dal podio, Philipp Oettl ha chiuso quarto precedendo Lucas Mahias e Alberto Surra, mentre più distante è giunto Jeremy Alcoba, settimo. Top ten per Jaume Masià, Raffaele De Rosa e Xavi Cardelus; a punti Filippo Farioli e Leonardo Taccini, undicesimo e dodicesimo. 

E in Supersport 300...

Trionfa di nuovo Vannucci come in Gara 2 ad Aragon. Il secondo successo consecutivo del pilota toscano è arrivato grazie a un piccolo stattone finale che lo ha messo al riparo dal rientro di Carter Thompson e Loris Veneman, sul podio. Quarto Benat Fernandez seguito da David Salvador e Antonio Torres. Un punticino per Elia Bartolini, quindicesimo. 

