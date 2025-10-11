Seconda vittoria in carriera per Debise nella Gara 1 di Supersport a Estoril. Manzi è secondo davanti a Oncu e vede il mondiale. Vannucci ancora al successo in Supersport 300, poi Thompson e Veneman. Il weekend di Supersport e Supersport 300 a Estoril continua domenica 12 ottobre con Gara 2 , in programma alle 13:30 e 16:10 , LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Sono Valentin Debise e Matteo Vannucci a festeggiare nelle classi Supersport nel sabato di Estoril, entrambi giunti alla seconda vittoria stagionale. Partendo dalla middle class, il francese di Renzi Corse si è imposto dopo aver battagliato per tutta la corsa con Stefano Manzi e Can Oncu, molto combattivi: Manzi ha rimontato dalla quinta fila dellp schieramento di partenza, mentre il turco partiva in testa e si è reso protagonista di bei sorpassi.

Con un guizzo finale all'ultimo giro, Debise ha preso un margine sufficiente a portare a casa il successo, bissando quello di Gara 1 ad Aragon. Manzi sale a sessantaquattro punti di vantaggio su Oncu e in Gara 2, domani, potrebbe già assicurarsi il titolo mondiale. Giù dal podio, Philipp Oettl ha chiuso quarto precedendo Lucas Mahias e Alberto Surra, mentre più distante è giunto Jeremy Alcoba, settimo. Top ten per Jaume Masià, Raffaele De Rosa e Xavi Cardelus; a punti Filippo Farioli e Leonardo Taccini, undicesimo e dodicesimo.