Supersport a Estoril: Manzi d’oro, vince Gara 2 e titolo! Thompson 1° nella 300

Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

credits ph: WorldSBK sito

Manzi completa l’opera a Estoril vincendo Gara 2 e conquistando il titolo mondiale con un round di anticipo. A podio con lui Oettl e Alcoba, partito venticinquesimo. Thompson vince in Supersport 300 al fotofinish, sesto Vannucci

SUPERBIKE, GLI HIGHLIGHTS DI GARA 2

Giornata trionfale a Estoril per Stefano Manzi, che con la vittoria di Gara 2 diventa ufficialmente campione del mondo della Supersport 2025 con un round di anticipo. Alla quarta stagione nella categoria, il pilota riminese completa l’impresa e suggella al meglio l’imminente passaggio in Superbike, riportando al titolo il team Ten Kate, a secco da due anni dopo il bis 2021-2022 con Dominique Aegerter. Festeggia anche Yamaha, che fa suo il titolo con la debuttante e subito vincente R9.

 

In una gara iniziata con un ritmo piuttosto blando, Manzi ha tentato la fuga insieme a Valentin Debise, poi ritiratosi negli ultimi chilometri per un problema tecnico quando si trovava secondo. Per l’italiano nessun timore e nessun errore, nonostante il bersaglio grosso davanti a sé: è la decima vittoria in campionato, ottenuta davanti a Philipp Oettl e a Jeremy Alcoba, che rimontando dalla venticinquesima casella conquista il primo podio in Supersport. Molto bene anche Roberto Garcia e Alberto Surra al quarto e quinto posto, mentre Tom Booth-Amos fa sesto e guadagna punti su Jaume Masià (ritirato) per il terzo gradino del podio del mondiale. 

 

Bene Ondrej Vostatek e Corentin Perolari, ottavo e vincitore del titolo del Challenge europeo. Can Oncu, al contrario, ha perso posizioni in modo brusco nella parte finale di gara, concludendo al nono posto seguito da Raffaele De Rosa. A punti Federico Caricasulo tredicesimo e Leonardo Taccini quindicesimo.

risultati gara 2 supersport estoril portogallo 2025

Supersport 300: i risultati

È Carter Thompson a spuntarla in una Gara 2 tiratissima, con un fotofinish che lo ha messo davanti a Benat Fernandez e Daniel Mogeda. Quarto un combattivo David Salvador, poi il suo compagno di squadra Antonio Torres e Matteo Vannucci al sesto posto. Tra i piloti italiani va a punti anche Marco Gaggi, in dodicesima posizione. 

supersport 300 gara 2 estoril portogallo 2025

La Top 10 di Supersport e Supersport 300

classifica supersport 2025 estoril portogallo
classifica ssp 300 estoril portogallo 2025
