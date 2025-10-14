È successo di tutto nel finale GTWC a Barcellona dove l’ultima endurance della stagione ha assegnato gli ultimi titoli vacanti del campionato. Rutronik #96 con Muller, Picariello e Niederhauser sono riusciti nell’impresa di ribaltare il pronostico agguantando il titolo di un punto grazie allo 0 del Mann-Filter #48 figlio di penalità e di una gara rocambolesca. Hanno tenuto banco le condizioni del grip del circuito Catalano, teatro di battaglia in ogni punto del tracciato che hanno reso il finale di stagione ancor più incerto e spettacolare. Niederhauser ha infatti agguantato la 7^ posizione necessaria per il sorpasso in classifica a 10 minuti dalla fine della gara dopo una letta all’ultimo sangue con l’Aston Martin #33 del Verstappen.com guidata da Harry King.

Torna a brillare la Ferrari. E la Verstappen...

Gara dominata dalla McLaren #58 del Garage 59 che ha chiuso davanti alla BMW #777 dell’Al Manar Racing e la BMW #98 del ROWE Racing del solito Raffaele Marciello che dopo una rimonta dall’ottava alla seconda posizione con sorpassi spettacolari ha concesso lo swap proprio alla #777 nel finale di gara. Torna a brillare Ferrari dopo una stagione segnata da tanti colpi di sfortuna e che ha dimostrato un grande ritmo in un tracciato con condizioni al limite con la #50 che chiude 4^. Rimane negli occhi lo stint di Antonio Fuoco che ha rubato l’occhio con sorpassi clamorosi e che hanno rilanciato la 296 GT3 #50 fino alla seconda posizione. Campionato che si completa nella sua perfezione di classe per la #33 del Verstappen.com che vince Endurance, Overall, 24h di Spa e Sprint Cup (quest’ultima con la Ferrari dell’Emil Frey Racing). Record assoluto per Vermulen e Lulham. Torna sul gradino più alto del podio la Silver del Tresor Attempto #99 con Alex Aka che taglia il traguardo in 5^ posizione.