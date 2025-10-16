Esplora tutte le offerte Sky
Superbike, Delbianco sostituirà l'infortunato Aegerter per il GP di Jerez in Yamaha Grt

Foto: X @aledelbianco52

Un altro italiano sulla griglia di partenza della Superbike a Jerez: Alessandro Delbianco sostituirà l'infortunato Dominique Aegerter in sella alla Yamaha del team Grt, condividendo il box con Remy Gardner. L'italiano, nel 2025, ha vinto il campionato Italiano Superbike e corso al Bol d'Or - prova del Mondiale Endurance - con i colori del team Marc Vds

PETRUCCI NON CORRERA' A JEREZ - LO SPECIALE SUPERBIKE

Alessandro Delbianco, campione Italiano Superbike 2025, torna nel paddock del Mondiale delle derivate di serie in occasione dell'ultima tappa stagionale, a Jerez. L'italiano, che nel 2025 ha affiancato all'impegno nel Civ quello nell'Endurance con il team Marc Vds, sostituirà l'infortunato Dominique Aegerter in sella alla Yamaha del team Grt, dividendo il box con Remy Gardner. Lo svizzero, che aveva già saltato il round di Estoril a causa di una frattura del quinto metacarpo della mano destra e per la quale è stato operato, chiude così la propria stagione. Quella di Delbianco è la seconda novità ad essere ufficializzata alla vigilia del fine settimana dopo la conferma di Nicholas Spinelli sulla Ducati del team Barni, al posto dell'altro infortunato Danilo Petrucci. 

