Termina con un round di anticipo il Mondiale Superbike di Danilo Petrucci, oltre che l'avventura con Barni prima di passare al team ufficiale Bmw. Il pilota ternano, dopo l'infortunio alla mano rimediato in Gara 1 a Estoril, è stato dichiarato unfit in vista dell'appuntamento di Jerez, come confermato da una nota diffusa dal team sui propri canali social: "Dopo l'operazione al quarto metacarpo della mano destra, Danilo Petrucci è stato dichiarato unfit per il finale di stagione WorldSBK a Jerez. Un intervento recente che richiede ancora tempo e prudenza, mettendo così fine alla sua stagione 2025 e al suo percorso con il Barni Spark Racing Team dopo tre anni, 20 podi e 99 gare insieme". Inoltre, Barni ha comunicato che in spagna Petrucci sarà sostituito da Nicholas Spinelli, che nel 2024, sotto la pioggia di Assen, aveva conquistato a sorpresa la vittoria proprio con la squadra di Marco Barnabò: "A sostituirlo in pista sarà Nicholas Spinelli, pilota MotoE con il team Snipers e protagonista nel CIV SBK con il team REVO Racing Project. Per lui un ritorno nel WorldSBK dopo aver già sostituito Danilo ad Assen nel 2024. Forza Danilo".