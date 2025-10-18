Tragedia nel mondo dei rally. Venerdì 17 ottobre, in Marocco, a seguito di un grave incidente è morto il 47enne Jorge Brandao. A confermarlo, con una nota ufficiale, è l'organizzatore del rally raid a cui il portoghese stava partecipando: "Durante la quinta tappa del Rallye du Maroc, un anello intorno a Erfoud, il pilota di moto Jorge Brandao, che partecipava alla gara per la seconda volta, è caduto tra le dune al chilometro 214. È stato rapidamente soccorso dai medici a bordo di un elicottero medico e trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto. Il Rallye du Maroc, la FIM e il Campionato del Mondo Rally-Raid porgono le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".