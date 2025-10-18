Esplora tutte le offerte Sky
Jorge Brandao, morto il pilota portoghese dopo un incidente al Rally di Marocco

lutto
Foto: Instagram @Jorge_Brandao_ab

Nell'ultima tappa del rally raid in Marocco Jorge Brandao, motociclista portoghese, è caduto a pochi chilometri dall'arrivo: rapidamente soccorso ed elitrasportato all'espedale di Erfoud, è deceduto giovedì 17 ottobre

Tragedia nel mondo dei rally. Venerdì 17 ottobre, in Marocco, a seguito di un grave incidente è morto il 47enne Jorge Brandao. A confermarlo, con una nota ufficiale, è l'organizzatore del rally raid a cui il portoghese stava partecipando: "Durante la quinta tappa del Rallye du Maroc, un anello intorno a Erfoud, il pilota di moto Jorge Brandao, che partecipava alla gara per la seconda volta, è caduto tra le dune al chilometro 214. È stato rapidamente soccorso dai medici a bordo di un elicottero medico e trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto. Il Rallye du Maroc, la FIM e il Campionato del Mondo Rally-Raid porgono le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

Il cordoglio della Fim

A seguito dei fatti, a esprimere il proprio cordoglio è anche la Federazione Internazionale: "La Fim è addolorata nel confermare la scomparsa del pilota portoghese Jorge Brandao in seguito al tragico incidente avvenuto il 17 ottobre 2025, durante la quinta tappa del Rally du Maroc. A nome della famiglia Fim, del Rallye du Maroc e del Campionato del mondo Rally-Raid, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge e ai suoi numerosi amici. Mancherà a tutta la famiglia Fim".

