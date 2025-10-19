8 Ore Indianapolis: vincono Valentino Rossi e l'equipaggio #46 con Van Der Linde campioneIGTC
Diluvio e bandiera rossa beffano lo svizzero Marciello, mentre Van Der Linde si laurea campione Intercontinentale GT 2025. Prova vinta dall'equpaggio #46 BMW-WRT di Rossi. "Vincere è sempre bello, soprattutto qui dopo averlo fatto l'ultima volta con la M1 tanti anni fa. Siamo stati fortunati con tutto quello che è successo ma sono felice di aver aiutato Kelvin a conquistare il titolo", il commento del Dottore
Una gara rocambolesca e rovinata da un temporale oltreoceano, dove la 8 Ore di Indianapolis è stata interrotta poco dopo la metà, quando Raffaele Marciello era appena balzato al comando. Una posizione che avrebbe laureato lo svizzero campione Intercontinentale GT 2025 e che invece è stata scombussolata prima da una bandiera rossa e poi da una ripresa in regime di Safety Car. Una situazione colta al balzo dal team BMW-WRT #46, riuscito a scattare al comando grazie ad un gioco di pit proprio sotto regime di safety car. E così è arrivata la vittoria per l'equipaggio di Valentino Rossi, al primo successo nell'IGTC. "Vincere è sempre bello, soprattutto qui dopo averlo fatto l'ultima volta con la M1 tanti anni fa. Siamo stati fortunati con tutto quello che è successo ma sono felice di aver aiutato Kelvin a conquistare il titolo", il commento del Dottore.
Merito comunque di tutta la squadra, capace di piazzarsi davanti per tutto il weekend che ha consegnato al sudafricano Van Der Linde il primo Intercontinental GT Challenge della sua carriera. "Credo che la #777 meritasse la vittoria, siamo stati fortunati, ma sono molto felice per BMW che porta a casa il titolo dimostrando una grande supremazia", ha detto il neo campione.
Grida vendetta il finale di stagione per Raffaele Marciello che, passato in testa con un super sorpasso sulla Mercedes-AMG di Luca Stolz, aveva pregustato la possibilità di ribaltare i pronostici e agguantare il titolo con un ritmo che fino a quel momento sembrava imprendibile per tutti gli altri. Vince infine in AM la AF Corse USA, laureandosi così campione della categoria amatori.