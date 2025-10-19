Diluvio e bandiera rossa beffano lo svizzero Marciello, mentre Van Der Linde si laurea campione Intercontinentale GT 2025. Prova vinta dall'equpaggio #46 BMW-WRT di Rossi. "Vincere è sempre bello, soprattutto qui dopo averlo fatto l'ultima volta con la M1 tanti anni fa. Siamo stati fortunati con tutto quello che è successo ma sono felice di aver aiutato Kelvin a conquistare il titolo", il commento del Dottore

Una gara rocambolesca e rovinata da un temporale oltreoceano, dove la 8 Ore di Indianapolis è stata interrotta poco dopo la metà, quando Raffaele Marciello era appena balzato al comando. Una posizione che avrebbe laureato lo svizzero campione Intercontinentale GT 2025 e che invece è stata scombussolata prima da una bandiera rossa e poi da una ripresa in regime di Safety Car. Una situazione colta al balzo dal team BMW-WRT #46, riuscito a scattare al comando grazie ad un gioco di pit proprio sotto regime di safety car. E così è arrivata la vittoria per l'equipaggio di Valentino Rossi, al primo successo nell'IGTC. "Vincere è sempre bello, soprattutto qui dopo averlo fatto l'ultima volta con la M1 tanti anni fa. Siamo stati fortunati con tutto quello che è successo ma sono felice di aver aiutato Kelvin a conquistare il titolo", il commento del Dottore.