Cresce l’attesa per il finale di stagione del FIA World Endurance Championship (WEC). Sabato 8 novembre il via alla 8 Ore del Bahrain, teatro dello scontro decisivo per i Mondiali Hypercar ed il trofeo LMGT3. Ferrari può riportare a casa un titolo che manca dal 1972, ma Porsche e - in parte - anche Cadillac sono pronte a dare battaglia. In GT3 riflettori puntati su Manthey, AF Corse e Corvette. Diretta su Sky Sport 257 dalle ore 11:45, in streaming anche su NOW

L’ultimo capitolo del FIA WEC 2025 sta per essere scritto: il mondiale endurance arriva in Bahrain per la otto ore, appuntamento decisivo per l’assegnazione dei titoli Hypercar e LMGT3. 1200 km tra giorno e notte in cui Ferrari dovrà difendere la testa dei Mondiali Costruttori e Piloti dagli attacchi di Porsche-Penske, all’ultima gara nella classe Hypercar, con una Cadillac-Jota sì più distante, ma ancora in lizza nella classifica piloti. Svolgendosi sulla distanza di otto ore il punteggio è maggiorato (x1,5) mettendo a disposizione del vincitore 38 punti al posto dei soliti 25. Contesa, quindi, più che mai aperta in uno degli eventi più difficili del calendario per conformazione della pista - molto stressante per le auto - e i notevoli cambiamenti dovuti al passaggio da giorno a notte.

Ferrari vs Porsche per il Mondiale Costruttori La battaglia per il Mondiale Costruttori, il titolo storicamente più importante nel WEC, mette al centro del palcoscenico sempre Ferrari e Porsche, con Maranello in vantaggio di 39 lunghezze sul marchio di Weissach. Il bottino della 8 Ore del Bahrain dà la possibilità di raccogliere 66 punti in totale tra Pole Position e doppietta in gara, pertanto nulla è garantito. In breve, se una delle due Ferrari ufficiali (la AF Corse #83 non conta correndo come indipendente) chiudesse la gara al secondo posto, la scuderia italiana non dovrebbe preoccuparsi dei risultati ottenuti dalle Porsche del Team Penske.

Giovinazzi, Pier Guidi e Calado leader della classifica piloti Di notevole interesse anche il Mondiale Piloti, capitanato da Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado al volante della Ferrari 499P #51, prima con 115 punti, 13 in più della AF Corse #83 affidata a Robert Kubica/Phil Hanson/Ye Yifei, i vincitori dell’ultima 24 Ore di Le Mans. La maggior parte dei punti conquistati dagli equipaggi Ferrari si ritrova nella prima metà del campionato, contraddistinta da uno strapotere che ha portato nelle tasche di Maranello ben quattro vittorie consecutive. Tuttavia, da Interlagos la stagione ha cambiato volto e, dopo il Fuji, le classifiche Hypercar si sono accorciate. Porsche Penske ha iniziato ad ingranare, presentandosi in Bahrain con il duo Kevin Estre/Laurens Vanthoor staccato di 21 punti. Come accennato all’inizio, anche Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens, piloti della Cadillac #12, contano su una minima possibilità di ambire al titolo piloti, ma sono costretti a dominare il weekend e sperare in qualche disavventura di Ferrari e Porsche per annullare il ritardo di 34 punti. Da non sottovalutare il ruolo degli outsider, quali Alpine (galvanizzata dalla vittoria del Fuji), Aston Martin, BMW, Peugeot e Toyota, che potrebbero inserirsi nello scontro per le due classifiche e influenzare la corsa ai titoli Hypercar. wec Prima vittoria Alpine al Fuji. Le Ferrari...