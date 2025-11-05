Wrc Rally Giappone: in casa Toyota la battaglia per il titolo entrale nel vivorally
Il penultimo appuntamento del WRC potrebbe risultare decisivo per la corsa al titolo piloti, mentre il titolo costruttori è già nelle mani di Toyota Gazoo Racing. Ben 5 le prove speciali che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport dal 6 al 9 novembre
Il Mondiale Rally 2025 arriva in Giappone con una lotta serratissima sul fronte piloti. Dopo una stagione equilibrata e ricca di colpi di scena, il britannico Elfyn Evans guida la classifica con un vantaggio di 13 punti sui compagni di squadra Sebastien Ogier e Kalle Rovanperä. Per Toyota, che ha già messo al sicuro il titolo costruttori, sarà sfida doppia: vincere in casa e non farsi divorare dalla rivalità interna.
In casa Hyundai, la missione è chiara: riscattare la pesante sconfitta al fotofinish subita qui da Toyota dodici mesi fa e dimostrare una crescita della i20 su asfalto dopo le difficoltà avute sia alle Canarie che al CER.
Ott Tänak resta matematicamente in corsa per il titolo, ma le probabilità per l’estone di bissare il titolo 2019 sono ridotte ad un lumicino. Il team coreano punta anche sulla voglia di Thierry Neuville di vincere la sua prima gara in questa stagione. Il belga, già certo campione uscente, non avrà pressioni di campionato e potrà dimostrare la sua reale velocità sulle tortuose strade nipponiche.
La gara, con base a Toyota City, si articolerà su 20 prove speciali per un totale di 305,34 km cronometrati. Il percorso, tra i più stretti e tortuosi dell’intero calendario, presenta asfalti resi viscidi dalle zone d’ombra nel sottobosco e dalle tante foglie presenti sulla sede stradale. Il fattore meteo potrebbe rimescolare le carte, e ogni minima sbavatura può trasformarsi in un colpo di scena.
Lotta fratricida in casa Toyota
Con il titolo costruttori già in tasca, la sfida interna tra i piloti della Casa giapponese diventa il tema centrale del penultimo appuntamento del WRC. Evans arriva da due successi consecutivi in Giappone, dimostrando di aver capito qualcosa in più degli altri sui segreti di queste strade. Ogier, invece, punta sull’esperienza e sulla freddezza nei momenti chiave per avvicinarsi al nono titolo, mentre Rovanperä ha la velocità pura per sorprendere entrambi in quella che per lui è una seconda casa. Come se non bastasse, l’ago della bilancia tra i “tre litiganti” potrebbe diventare l’eroe locale Takamoto Katsuta: il pilota giapponese, da anni parte del team ufficiale Toyota, sogna di regalare al pubblico di casa una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa.
Presente e futuro
Il Rally del Giappone sarà anche il penultimo ballo nel WRC per Kalle Rovanperä. Il due volte campione del mondo finlandese, appena venticinquenne, ha annunciato il suo ritiro dal Mondiale Rally a fine stagione: “ho bisogno di rallentare un po’ e dedicare più tempo a me stesso e alla mia vita lontano dai rally” — ha dichiarato Rovanperä — “ma il mio legame con Toyota e con il WRC non finirà qui”. Per lui pronto un futuro in F2. Chi lo sostituirà? Il primo indiziato è Oliver Solberg, già in orbita Toyota e capace quest’anno di regalare il titolo WRC2 alla Casa giapponese, oltre a firmare la sua prima vittoria assoluta in Estonia alla prima ed unica uscita a bordo della Yaris Rally1.
Il Rally del Giappone in diretta su Sky Sport:
Giovedì 6 novembre
- PS 1 Kuragaike Park SSS | ore 08:00 su Sky Sport Max
Sabato 8 novembre
- PS 10 “Mt. Kasagi 1” | ore 02:00 su Sky Sport Uno, Max, Business
- PS 11 “Mt. Kasagi 1” | ore 04:30 su Sky Sport Uno, Max, Business
Domenica 19 novembre
- PS 16 “Lake Mikawako 1” | ore 01:30 su Sky Sport Uno, Max, Business
- PS 20 “Lake Mikawako 1” | ore 06:00 su Sky Sport Uno, Max