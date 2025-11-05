Il penultimo appuntamento del WRC potrebbe risultare decisivo per la corsa al titolo piloti, mentre il titolo costruttori è già nelle mani di Toyota Gazoo Racing. Ben 5 le prove speciali che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport dal 6 al 9 novembre

Il Mondiale Rally 2025 arriva in Giappone con una lotta serratissima sul fronte piloti. Dopo una stagione equilibrata e ricca di colpi di scena, il britannico Elfyn Evans guida la classifica con un vantaggio di 13 punti sui compagni di squadra Sebastien Ogier e Kalle Rovanperä. Per Toyota, che ha già messo al sicuro il titolo costruttori, sarà sfida doppia: vincere in casa e non farsi divorare dalla rivalità interna.

In casa Hyundai, la missione è chiara: riscattare la pesante sconfitta al fotofinish subita qui da Toyota dodici mesi fa e dimostrare una crescita della i20 su asfalto dopo le difficoltà avute sia alle Canarie che al CER.

Ott Tänak resta matematicamente in corsa per il titolo, ma le probabilità per l’estone di bissare il titolo 2019 sono ridotte ad un lumicino. Il team coreano punta anche sulla voglia di Thierry Neuville di vincere la sua prima gara in questa stagione. Il belga, già certo campione uscente, non avrà pressioni di campionato e potrà dimostrare la sua reale velocità sulle tortuose strade nipponiche.

La gara, con base a Toyota City, si articolerà su 20 prove speciali per un totale di 305,34 km cronometrati. Il percorso, tra i più stretti e tortuosi dell’intero calendario, presenta asfalti resi viscidi dalle zone d’ombra nel sottobosco e dalle tante foglie presenti sulla sede stradale. Il fattore meteo potrebbe rimescolare le carte, e ogni minima sbavatura può trasformarsi in un colpo di scena.