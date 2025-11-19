Lamborghini, Marco Mapelli a tutto 'Temerario': tra GT3 e SuperTrofeo

Marco Mapelli , pilota polivalente, veloce e di grande talento, è da anni un punto di riferimento per i programmi della scuderia Italiana in termini di sviluppo e di competizioni a ruote coperte dove proprio lo scorso anno ha sfiorato la vittoria del GT World Challenge Endurance , perso nell’ultimo appuntamento a Jeddah.

"Sul programma GT3 con la Temerario siamo al lavoro da circa metà anno, ci siamo concentrati molto sul comfort di guida in modo da poter garantire ai nostri gentleman la miglior confidenza con il mezzo sin da subito. La finestra di utilizzo della vettura è stato il primo obiettivo e devo dire che abbiamo avuto subito ottime risposte, il che ci permetterà di concentrarci ora sulla ricerca della prestazione pura per capire a che punto siamo e che potenziale possiamo avere. Siamo comunque contenti, la macchina è veramente molto moderna. Difficile vederla a Daytona, credo che Sebring possa essere la gara più adatta in termini di tempistiche per vedere una vettura già più pronta. Il potenziale è tanto e non vediamo l’ora di mostrarlo", ha raccontato a Sky.